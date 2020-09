Anzeige

Früh im Bett und trotzdem müde?

Wie Morgenmuffel das richtige Bett für einen erholsamen Schlaf finden und was auch alle anderen beim Kauf stets beachten sollten...

Manche Menschen sind nicht nur am Montagmorgen müde, sondern an vielen Tagen auch – und das, obwohl sie immer früh ins Bett gehen. „Ein Grund dafür kann unzureichender Schlafkomfort sein, denn jeder Mensch braucht ein individuell passendes Bett, und ein solches zu finden ist manchmal gar nicht so leicht“, weiß Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Das A und O bei der Suche nach geeigneten Schlafmöbeln ist Probeliegen. Das gilt für das gesamte Bett, vom Rahmen über den Lattenrost bis hin zur Matratze. „Der gesamte Bettaufbau muss stabil und vollkommen standsicher sein. Für eine erholsame Nachtruhe darf an dem Möbelstück nichts wackeln oder rutschen und auch nichts knacken oder quietschen“, so Winning.

Bett ist nicht gleich Bett

Hinzu kommt das individuelle Empfinden von Komfort und Gemütlichkeit, das sich bereits beim Probeliegen einstellen muss. „Verbraucher im Möbelgeschäft sollten sich mindestens 15 Minuten Zeit nehmen, allein um die Matratze beim Aufstehen und Hinlegen sowie in verschiedenen Liegepositionen auf die individuellen Bedürfnisse hin zu testen. Schließlich werden sie nach dem Kauf rund ein Drittel ihrer Lebenszeit in dem neuen Bett verbringen“, betont der Möbelexperte.

Umso wichtiger sei der Liegekomfort auch mit Blick auf die Rückengesundheit: Gemeinsam sollten Lattenrost und Matratze die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützen. Das heißt, die Schultern und das Becken sollten tiefer einsinken als der übrige Körper. „Im Idealfall kann die Härte des Lattenrostes im Schulter- und Beckenbereich variabel eingestellt werden, da man oft erst nach einigen Nächten im neuen Bett ein Gefühl für die neue Unterlage bekommt“, gibt der DGM-Geschäftsführer zu bedenken. Auch das Kopfkissen könne im Übrigen großen Einfluss auf den Liegekomfort sowie eine rückenfreundliche Liegeposition gerade im Bereich der Halswirbelsäule nehmen.

Dem individuellen Liegetest voraus geht die Entscheidung für eine bestimmte Bettengröße. Gerade großgewachsene Menschen über 1,90 Meter sollten darauf achten, dass die Matratze dem gesamten Körper im ausgestreckten Zustand Liegefläche bietet. Dafür gibt es Betten und Matratzen in Überlänge von 2,10 Meter oder 2,20 Meter.

Ein Bett teilen – aber richtig

Wer zu zweit in einem Bett schläft und auch noch die Kinder zum sogenannten Co-Sleeping empfängt, sollte eine Bettbreite von mindestens 1,60 Meter nicht unterschreiten. Getrennte Matratzen in einem Bettgestell bieten dabei den Vorteil, dass Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben, was die Matratzenhärte angeht, besser nebeneinander schlafen können.

Sehr beliebt sind außerdem – und das nicht nur bei älteren Menschen – Betten mit einer Höhe oberhalb der üblichen 45 Zentimeter. Sie erleichtern das bequeme Hinsetzen und Aufstehen. Zudem können sie je nach Modell Platz für Schubkästen mit praktischer Staufläche für Bettwäsche, Winterplumeau & Co. bieten. pm/paju

