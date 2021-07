Für MINT-Begeisterte

ANZEIGE

Diese Hochschulen bieten Ferien-Angebote

Wer sich für MINT-Fächer interessiert, findet an vielen Hochschulen Workshops und Kurse für die Ferienzeit.

Wer sich für den MINT-Bereich interessiert, kann sich in den Ferien an der Hochschule ausprobieren. Viele Institutionen bieten Workshops und Schnupperkurse an.