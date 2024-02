Für (d)einen Traumstart in der Zukunftsbranche

Eine Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus entwickelt sich immer mehr zum exzellenten Karriere-Sprungbrett. Beste Voraussetzungen bietet dabei die Hotelfachschule Bad Wörishofen.

Die Hotelfachschule Bad Wörishofen, kurz: HOFA, bietet die Möglichkeit einer zweijährigen Weiterbildung in Vollzeit und – ganz neu ab diesem Schuljahr – einer dreijährigen, berufsbegleitenden Weiterbildung in Teilzeit zum/zur „Staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/in“. An der Schule werden keine Studiengebühren erhoben. Mit Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Absolventinnen und Absolventen zusätzlich die Berufsbezeichnung „Bachelor Professional in Wirtschaft“.

Die HOFA überzeugt durch praxisorientierte Lehrpläne und motivierte Lehrkräfte, die neben einer fundierten Ausbildung über ein großes Maß an Berufserfahrung verfügen. Dank moderner Klassen- und Seminarräume bietet die Schule ein ansprechendes Lern- und Arbeitsumfeld, in dem kompetent, aktuell und praxisnah unterrichtet werden kann. „Unsere Absolventinnen und Absolventen haben beste Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung in Hotellerie und Gastronomie, Tourismus oder auch zur Neuorientierung“, betont Schulleiter Johannes Storch.

H3 Zwischentitel: Dein Weg zur Hochschule: Studium im In- und Ausland

Parallel zur Weiterbildung kann durch erfolgreiche Teilnahme an der schriftlichen Ergänzungsprüfung Englisch die fachgebundene Fachhochschulreife und bei zusätzlicher, erfolgreicher Belegung der Wahlfächer Mathematik und Naturwissenschaftliche Grundlagen auch die allgemeine Fachhochschulreife erworben werden – ein weiterer Baustein für eine starke und erfolgreiche berufliche Zukunft.

Der Abschluss an der HOFA dient ebenso als Grundlage für ein Bachelor Studium, welches in einer verkürzten Zeit, beispielsweise unter Anrechnung von bis zu drei Semestern an der Partner-Hochschule Kempten oder der SRH-Fernhochschule Riedlingen beziehungsweise innerhalb von eineinhalb Jahren an der Stenden University (Niederlande), absolviert werden kann.

H3 Zwischentitel: Dein Weg in die Selbstständigkeit: Beste Chancen dank Praxisbezug

Mit der Qualifikation „Staatlich geprüfte/r Hotelbetriebswirt/in (Bachelor Professional in Wirtschaft)“ erwerben Absolventinnen und Absolventen beste Chancen auf eine Vielzahl von interessanten Positionen im In- und Ausland. So steht beispielsweise der Weg ins mittlere bis gehobene Management der Hotellerie und Gastronomie sowie in viele anderen Branchen offen. Darüber hinaus erhalten die Studierenden an der Hotelfachschule Bad Wörishofen auch das notwendige Rüstzeug für ihren erfolgreichen Weg in die Selbstständigkeit.

Voraussetzung für die Aufnahme an der HOFA ist eine Ausbildung im Hotel- oder Gastgewerbe beziehungsweise in einem artverwandten Beruf, außerdem mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung (beim Teilzeitmodell verkürzt) oder alternativ, ohne anerkannte Berufsausbildung, mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.

H3 Zwischentitel: Dein Weg zum Hotelbetriebswirt: Jetzt informieren!

Mit einer Weiterbildung an der Hotelfachschule Bad Wörishofen profitieren Absolventinnen und Absolventen auf mehrfache Weise – darum lohnt sich die HOFA:

zwei Abschlüsse in zwei Jahren (Vollzeit) oder

berufsbegleitende in drei Jahren (Teilzeit)

Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/-in (Bachelor Professional in Wirtschaft ) und Fachhochschulreife

) und nach der Berufsausbildung in Hotellerie , Gastronomie oder Tourismus

Wer sich selbst ein Bild der HOFA machen möchte, hat dazu im kommenden Monat bei gleich zwei Terminen Gelegenheit:

Am Montag, 4. März, findet von 12 bis 18 Uhr die Karrieremesse HOGA-Connect mit der anschließenden Abendveranstaltung HOFA-Generations statt. Besucherinnen und Besucher können dabei nicht nur die Lehrkräfte und die Unterrichtsfächer des Schulhauses in der Oststraße 38 in Bad Wörishofen kennenlernen, sondern sich während des gesamten Zeitraums in der Aula auch an den Ständen von 22 nationalen und internationalen Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie informieren. Außerdem stehen wechselnde Vorträge der Aussteller auf dem Programm. Der Eintritt zur Karrieremesse ist frei.

Beim Informationsabend „HOFA erLEBEN“ am Montag, 20. März, stellt die Hotelfachschule Bad Wörishofen von 18 bis 20 Uhr sich und seine Angebote vor. Wer sich nach der Berufsausbildung für einen Weg in Hotellerie, Gastronomie oder Tourismus interessiert und für seine weitere Karriere bestmögliche Chancen nutzen möchte, ist hier genau richtig.

Weitere Informationen unter https://www.hofa-bw.de/, unter Telefon 0 82 47 / 96 72 - 0 oder per E-Mail an info@bsbw.de.