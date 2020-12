ANZEIGE

Für mehr Biss im Leben: Die Kauleister

Dr. Markus Karletshofer eröffnet neue Praxis für Kieferorthopädie in Wertingen

In den modernen Räumlichkeiten der kieferorthopädischen Praxis „Die Kauleister“ in Wertingen, Josef-Frank Straße 1, bietet Dr. Markus Karletshofer und sein Team das gesamte Spektrum einer innovativen, computergestützten Kieferorthopädie. Das Team der Kauleister setzt alles daran, ihre Patienten auf bestmögliche Weise zu betreuen. Beginnend mit einem herzlichen Empfang an der Rezeption.

Viele fabelhafte Möglichkeiten

Dr. Karletshofer betont: „Ob feste oder lose Zahnspangen, transparente Zahnschienen oder nahezu unsichtbare Lingualspangen – es gibt viele fabelhafte Möglichkeiten, Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Welche für Sie oder Ihr Kind die beste Lösung darstellt, finden wir bei einem persönlichen Beratungsgespräch heraus.“

„Wir leben und lieben Kieferorthopädie“

„Als leidenschaftlicher Kieferorthopäde setze ich alles daran, aus meiner Praxis einen Ort zu machen, an dem sich Patienten jeden Alters rundum wohlfühlen und das Team gerne arbeitet, Verantwortung übernimmt, wir offen und vertrauensvoll miteinander kommunizieren. In unserer Arbeit liegt viel Sinn, schließlich kümmern wir uns um die Gesundheit, die Leistungskraft, das gute Aussehen und die Lebensfreude unserer Patienten“, berichtet Dr. Karletshofer.

Gemeinsames Engagement und hohe Motivation

Dies gelingt dem Kauleister-Team durch gemeinsames Engagement und die hohe Motivation im Team. Dadurch können sie ihren Patienten tagtäglich Spitzenmedizin und Herzlichkeit gleichermaßen bieten.

Dr. Karletshofer berichtet: „Bei Ihrer Behandlung sitzt jeder Handgriff. Ohne viele Worte wissen alle im Team um ihre Aufgaben. Kontinuierliche Fortbildungen tragen das ihre dazu bei. Der Anspruch an die Qualifikation der Mitarbeiter ist hoch. Konzentration, Ruhe, Sorgfalt und Herzlichkeit kennzeichnen die Arbeitsatmosphäre. Ob Kinder, Teenager oder Erwachsene – bei uns fühlen sich alle wohl.“

Das sind die Behandlungsschwerpunkte

Bei den Kauleistern steht ein Maximum an Qualität, Ästhetik und Leistung im Vordergrund. „Wir kümmern uns als ambitioniertes Team um perfekte Funktionalität, Gesundheit und die natürliche Schönheit der Zähne unserer Patienten. Uns ist enorm wichtig, dass sich unsere jungen Patienten – genauso wie die Erwachsenen – ernst genommen, respektiert und gut aufgehoben fühlen. Wir wollen Sie überraschen, begeistern, erfreuen, beeindrucken – und Ihre Wünsche wahr werden lassen. Damit Sie den richtigen Biss haben – für alles, was Sie privat, in der Schule, im Job oder im Sport erreichen wollen“, so Dr. Karletshofer.

- Zahnkorrekturen für Teenager und Erwachsene

- Kieferfunktion – Mehr Biss fürs Leben

- Schöne Zähne – Zeig der Welt Dein Lachen!

- Weiteres Leistungsspektrum

Ob feste, nahezu unsichtbare Lingual- oder lose Zahnspangen, transparente Zahnschienen, Invisalign® oder unterstützende Spangen wie der Bionator oder Aktivator – als Kieferorthopäde in Wertingen und wahre Kauleister steht das Team für ein Maximum an Qualität. Dr. Karletshofer betont: „Wir kümmern uns um Funktionalität und Mundgesundheit ebenso wie um die natürliche Schönheit der Zähne. Gleich ob Kinder, Teenager oder Erwachsene – wir wollen unsere Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch auf ganzer Linie mit herzlichem Service und zuvorkommender Behandlung überzeugen.“

Zahnschienen – wahre Allrounder

- Digitaler Abdruck – Würgereiz adé

- Lingualspangen – diskrete Power von innen

- Transparente Zahnschienen – in aller Munde

- Warum zu mir?

Wir beraten Sie gerne ausführlich, welches System für Sie das Beste ist! Gleich ob feste Spange, lose Spange, transparente Zahnschienen oder eine Kombination daraus.

Ansprechpartner für die ganze Familie

Wir sind Ihre Ansprechpartner für die ganze Familie: von der Frühbehandlung Ihrer Kinder (ab dem Kleinkindalter) über die kieferorthopädische Behandlung von Teenagern bis hin zur klassischen Kieferorthopädie bei Erwachsenen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung – und erleben Sie die exzellente Kieferorthopädie in Wertingen. Lassen Sie sich von mir beraten und entdecken Sie in der Computersimulation Ihr schönstes Lachen!

Weitere Informationen online unter www.die-kauleister.de

Öffnungszeiten

Die Praxis ist zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar

- Dienstag bis Freitag: 8.15 bis 12 Uhr- Dienstag und Mittwoch: 13.15 bis 18 Uhr- Donnerstag: 13.15 bis 19 Uhr- Freitag: 13.15 bis 17 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr