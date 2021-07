Lächelnde Katzen für Neuburg

Die Galerie Nassler präsentiert Rosina Wachtmeister

Auch wenn es diesmal wegen der Hygieneauflagen nicht das übliche festliche Gedrängel am roten Teppich geben wird, Barbara Nassler sorgt endlich wieder einmal für samstägliches Leben in der Neuburger Innenstadt. Nicht nur Katzenfreunde dürfen sich freuen – die bekannte Künstlerin Rosina Wachtmeister, deren Markenzeichen die charakteristisch stilisierten, freundlich-bunten Katzenportraits sind, wird am Samstag, den 7. August 2021, persönlich in der Galerie unweit des Schrannenplatzes malen und signieren. Schon jetzt zeigt Nassler viele Werke von Rosina Wachtmeister in ihrer Galerie, auch eine Vorreservierung und natürlich eine Anmeldung für die Veranstaltung am 7. August ist bereits möglich.

Barbara Nassler – Mit den Künstlern auf Du und Du

„Eigentlich reist Rosina wegen ihres Alters nicht mehr“, weiß Barbara Nassler. Für sie, die eine langjährige Freundschaft mit der Künstlerin verbindet, macht Wachtmeister jedoch eine Ausnahme. Mit im Gepäck hat Rosina Wachtmeister neue Originalgemälde und natürlich auch ihre zauberhaften Porzellanskulpturen. Die Werke konnten, um Probleme mit dem Zoll zu vermeiden, nicht vorab aus Wachtmeisters Wahlheimat Italien geschickt werden. Welche Gemälde zur Vernissage am 7.8. in der Galerie hängen werden, bleibt damit für alle Beteiligten noch eine schöne Überraschung. Für die Galeristin und ihr Team ist es aber vor allem auch eine Herausforderung. Müssen die Bilder doch sozusagen in letzter Minute noch fachgerecht gerahmt und gehängt werden.

Dieses Engagement für die Künstler, die sie vertritt und deren Werke bei ihr zum Verkauf stehen, dürfte jedoch nicht wirklich Neuland für die Galeristin sein. Immer wieder schafft es Barbara Nassler, durch langjährig gepflegte Freundschaften prominente Künstler nach Neuburg zu locken. Vor gut zwei Jahren konnten sich die Neuburger über den Besuch von Otto Waalkes freuen. Auch er kam nur, weil Barbara Nassler sozusagen zu seiner künstlerischen Familie, der um Udo Lindenberg bestehenden „Panik-Familie“, zählt. Und auch bei Multitalent Otto galt es für Barbara Nassler im Vorfeld auf ein paar Eigenheiten Rücksicht zu nehmen, bevor sie den zahlreichen Besuchern – u. a. mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling – und Pressevertretern ein wahrhaftes „Red-Carpet-Event“ mit einem gut aufgelegten und nahbaren Starkünstler präsentieren konnte.

Aber nicht nur die Prominenz der Künstler und der rote Teppich ist für Barbara Nassler bei ihren Kunstpräsentationen ein Leitmotiv. Sie bringt buchstäblich Farbe und Freude ins Neuburger Kulturleben.

Farbtupfer für Neuburgs Kunstleben

So dürfte unter den wenigen Kunstevents im vergangenen Pandemiejahr vor allem Nasslers große James-Rizzi-Ausstellung im Neuburger Schloss in farbig leuchtender Erinnerung geblieben sein. Und noch etwas zeichnet Barbara Nasslers Engagement für die Kunst aus: Sie weckt Verständnis für Kreativität und den künstlerischen Prozess. Bei der Rizzi-Ausstellung im Schloss gab es ein umfangreiches Begleitprogramm für Schüler, die in der Ausstellung ihre eigene Kreativität ausleben durften. Ebenso achtet Barbara Nassler bei den Events mit anwesenden Künstlern in ihrer Galerie immer wieder darauf, dass die Kunden den künstlerischen Schaffensprozess beobachten können.

Und nun also die durch ihre lächelnden Katzen berühmt gewordene Rosina Wachtmeister. Auch sie wird – so ist es geplant – bei ihrem Besuch in der Galerie Nassler nicht nur signieren, sondern live malen. Sogar, wer seine eigene Katze in leuchtenden Farben und mit dem charakteristisch stilisierten Halbmondgesicht portraitiert sehen möchte, der soll am 7. August dafür eine Chance bekommen.

Nicht nur für Katzenfreunde – Rosina Wachtmeisters Kunst macht die Welt ein wenig schöner

Die am 7. Januar 1939 in Wien geborene und in Attersee aufgewachsene Österreicherin genoss ihre künstlerische Ausbildung als Bildhauerin zwischen 1955 und 1961 zunächst an einer Kunstschule in Porto Allegre/Brasilien, wohin sie als 14-jährige mit ihrer Familie gezogen war. Im dortigen Museo di Arte Moderna wurden erste Werke von ihr ausgestellt. Im Anschluss studierte Rosina Wachtmeister noch Bühnenbild und begann Marionetten zu bauen. Über 5 Jahre zog sie anschließend als Puppenspielerin mit einer Gruppe durch Brasilien und verdiente sich theaterspielend ihren Lebensunterhalt.

Zur Malerei und schließlich nach Italien fand Rosina Wachtmeister über die Liebe. Ihr erster Mann, mit dem sie 17 Jahre verbringt und eine Tochter hat, ist ein italienischer Maler und Mitglied eines Künstlerkreises in Brasilien. Rosina Wachtmeister beginnt durch ihn inspiriert, sich der Malerei zu widmen und verlässt, als die finanzielle Situation es zulässt, das nie wirklich geliebte Brasilien in Richtung Italien und Rom. Dort, auf der Piazza Navona, findet sie ihr Lebensmotiv: die erste Katze. Fast zufällig wird ihre Bilderfindung zum Kult. Ein Freund druckt das bunte Tier auf Poster und bald will das Publikum von Rosina Wachtmeister nur noch eines: lächelnde, wundervoll farbige Katzenbilder, die die Schönheit und Rosina Wachtmeisters Tierliebe feiern. „Meine Liebe zu Katzen wie zu allen anderen Tieren ist schon immer da gewesen“ – so wird Rosina Wachtmeister immer wieder zitiert.

Ihr Lebensweg führt Rosina Wachtmeister 1974 schließlich in das halb verfallene Künstlerdorf Capena nahe Rom, wo sie sich über die Jahre ein privates und künstlerisches Paradies schafft, in dem ihre Natur-, Tier- und letztlich Menschenliebe mit ihrer künstlerischen Kreativität eine lebendige Verbindung eingehen. „Ohne Rosina wäre Capena nicht so schön“ sagen die Bewohner des Ortes mittlerweile über sie.

Inspiriert von Friedensreich Hundertwassers Farben

Eigentlich wollte Rosina Wachtmeister bei Friedensreich Hundertwasser studieren. Für die Ausbildung und ersehnte Rückkehr nach Wien aber fehlte der Familie damals das Geld. In der intuitiven, keinen festgelegten Regeln folgenden leuchtenden Farbigkeit ihrer Gemälde ist der Einfluss des österreichischen Künstlers aber bis heute spürbar geblieben. Mit ihrem eindrucksvollen, unabhängigen Lebensweg hat sich Rosina Wachtmeister jedoch ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Stil erarbeitet, für den vielleicht ein Detail noch kennzeichnender ist als ihr Markenzeichen, die Katze: die immer wieder aufleuchtende, lächelnde Sonne, die beispielsweise das Cover ihrer im Pattloch-Verlag erschienenen illustrierten Schöpfungsgeschichte ziert und auch sonst oft Rosina Wachtmeisters Bildwelten erhellt.

Und so passt die Kunst Wachtmeisters hervorragend in das Programm der Galerie Nassler und dürfte ab dem 7. August auch Neuburg noch ein wenig schöner und vor allem farbiger erstrahlen lassen.

Auf einen Blick

Wer Rosina Wachtmeister am Samstag, den 7. August 2021, über die Schulter sehen möchte oder am 8. August, am Schausonntag, die neuen Werke besichtigen will, der sollte sich jetzt schon telefonisch anmelden. In der Galerie wird ein Hygienekonzept und eine Besucherbeschränkung gelten. Die genaue Zeitplanung findet sich auf der Homepage www.galerie-nassler.de Telefonische Auskunft und Anmeldung unter 08431 642690.