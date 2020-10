Geld, das sich wie von selbst vermehrt

Wer mit der Sparkasse Landsberg-Dießen spart, hat mehr vom Geld

Von Melanie Lieberer

Ob die geplante Weltreise oder ein früherer Renteneinstieg – Lebensträume wollen finanziert werden. Die Zeiten des Sparstrumpfes unterm Kissen sind vorbei, mittlerweile gibt es viel bessere Möglichkeiten, Geld anzusparen. Doch das will gelernt sein! Einer, der wissen muss, wie es geht, ist Michael Beran, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Herr Beran, in Sparkasse steckt sparen schon im Namen. Verraten Sie uns, wie man das sinnvoll macht?

Michael Beran, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Landsberg-Dießen

Michael Beran: Sparen ist Typsache. Da gibt es die einen, die sehr auf Sicherheit bedacht sind und dafür niedrigere Renditen in Kauf nehmen. Dann gibt es die Draufgänger, die eher auf Risiko gehen. Damit kann man schnell viel Geld machen, aber genauso schnell auch wieder verlieren. Die sicherste aber auch rentabelste Form der Geldanlage ist die Investition in einen oder mehrere Fonds.

Und warum ist das so?

Beran: Der Vorteil von Fonds ist der, dass man sich nicht für eine Investmentform entscheiden muss. In einem Fonds werden sowohl risikoreiche aber renditestarke Aktien wie auch risikoarme aber renditeschwache Anleihen zusammengefasst. In Summe gibt das ein Paket, das beide Vorteile kombiniert: Sicherheit und Rendite. Die Nachteile wie etwa Kursschwankungen werden durch Langfristigkeit ausgeglichen.

Apropos Schwankungen. Sehr vertrauenswürdig ist der Aktienmarkt ja gerade nicht. Die Corona-Pandemie, die US-Wahl, der Brexit – all das hat für schwankende Kurse an der Börse gesorgt. Ist es da nicht das Beste, erstmal abzuwarten?

Beran: Im Gegenteil! Wenn ein guter Zeitpunkt für Investitionen ist, dann jetzt. Wer in fallende Kurse hineinkauft, profitiert später so richtig, wenn sie wieder ansteigen. Und gerade bei Fonds kann man davon ausgehen, dass trotz Schwankungen die Kurve kontinuierlich nach oben geht.

Aber brauche ich nicht schon relativ viel Geld, um überhaupt an der Börse investieren zu können?

Beran: Man kann natürlich viel Geld auf einmal anlegen, aber auch nach und nach sparen. Dann handelt man nach einem Fonds-Sparplan: Sparer legen regelmäßig einen bestimmten Betrag in einen Investmentfonds an. Je länger man spart, desto mehr erhöht sich die Rendite – auch weil Fonds-Sparpläne langfristig gedacht sind. Anleger machen sich so den Zinseszinseffekt zunutze: Erträge werden automatisch mit angelegt und erwirtschaften dann wiederum Erträge.

Das klingt, als würde das Geld sich fast wie von selbst vermehren. Brauche ich nicht auch ein bisschen Börsenwissen, damit ich davon profitiere?

Beran: Ein Fonds wird von einem oder mehreren Managern betreut – erfahrenen Profis an der Börse. Dadurch braucht man als privater Anleger kein besonderes Wissen. Investmentfonds sind in besten Händen – übrigens auch bei uns, der Sparkasse Landsberg-Dießen. Wir haben mit der Deka einen starken Partner an der Seite. Sparer sind mit einem Deka-FondsSparplan bestens beraten.

Die Vorteile liegen auf der Hand: langfristige Geldanlage, regelmäßige Beträge, starke Rendite, kaum merkliche Marktschwankungen. Das überzeugt.

Beran: Das und die Startprämie von 50 Euro, die wir derzeit anbieten. Sprechen Sie dazu gerne Ihren jeweiligen Berater an oder informieren Sie sich weiterführend unter www.sparkasse-landsberg.de/startprämie

