Geld für Heizöl und Pellets

Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH macht Heizöl- und Pellet-Verbraucher auf das neue Entlastungspaket der Bundesregierung aufmerksam.

Gas, Heizöl, Pellets & Co. – die Preise für Energieträger sind in diesem Jahr enorm gestiegen. Während Gas-Kundinnen und Kunden durch eine Einmalzahlung im Dezember 2022 entlastet wurden und zusätzlich von einem geplanten Preisdeckel ab Frühjahr 2023 profitieren, gingen Heizöl- und Pellet-Verbraucher bislang leer aus. Doch das soll sich bald ändern! Die Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH macht auf das neue Entlastungspaket der Bundesregierung aufmerksam und möchte Verbrauchern zeigen, wie sie an ihr Geld kommen!

Acht Heizöl-Diesel und Benzin-Tankzüge in verschiedenen Größen beliefern private Haushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe. Foto: Killisberger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH

Staatlicher Zuschuss für Heizöl und Pellets

Fest steht, wer mit Heizöl oder Pellets heizt, soll nun auch Entlastungshilfe bekommen: Die Bundesregierung will dafür 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Beantragen können die Entlastung alle, die zwischen dem 1. Januar 2022 und 1. Dezember 2022 Heizöl, Flüssiggas oder Pellets gekauft haben. Um die Entlastung aber erhalten zu können, muss mit einer entsprechenden Rechnung nachgewiesen werden, dass sich der Kaufpreis mindestens verdoppelt hat. Außerdem soll es eine sogenannte Bagatellgrenze geben: Beträgt das Heizkostenplus im Vergleich zum Vorjahr weniger als 100 Euro, gibt es keinen Zuschuss vom Staat. Im Gegensatz zur Gas-Entlastung, welche automatisch ausgezahlt wurde, müssen Heizöl- und Pellet-Verbraucher den Antrag zur Entlastung selbst beantragen. Stand 22. Dezember 2022 hat die Bundesregierung aber noch nicht beschlossen, wie die entsprechenden Anträge gestellt werden können und wann der Zuschuss letztendlich überwiesen wird.

Über Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH

Kompetenz auf über 30.000 Quadratmetern. Foto: Killisberger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH

Zuverlässig seit über 60 Jahren und mehr als 50.000 zufriedene Kunden in den Regionen Wertingen, Dillingen, Zusmarshausen und Westerringen – das Familienunternehmen Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH beliefert die Region bereits in zweiter Generation mit Heizöl, Premium Pellets, Holzbrennstoffen und Kraft- und Schmierstoffen. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit einem LKW für Viehtransporte, mit der Zeit erweiterte sich der Firmen-Fuhrpark um zehn hochmoderne Kipper-Fahrzeuge für diverse Transportfahrten. Beginn der 70er Jahre wurde die Spedition um den Geschäftszweig Mineralölvertrieb ergänzt. Heute beliefern neben 40 LKWs im Speditionsbereich, acht Heizöl-Diesel und Benzin-Tankzüge in verschiedenen Größen private Haushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe mit Heizöl und Premium Pellets.

Direkt zur Homepage von Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH.

Kontakt - Hauptsitz Wertingen:

Hettlinger Straße 4, 86637 Wertingen-Geratshofen

Telefon (08272) 9 86 98-0

E-Mail: info@killisperger-alois.de

Kontakt – Filiale Dillingen:

Altheimer Straße 3, 89407 Dillingen

Telefon (09071) 70 37 30-0

E-Mail: killisperger-dlg@killisperger-alois.de

Kontakt – Filiale Zusmarshausen:

Am Hungerberg 4, 86441 Zusmarshausen

Telefon (08291) 92 08

E-Mail: info@killisperger-alois.de

Kontakt – Filiale Westerringen-Schwabmünchen: