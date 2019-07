Anzeige

Geschäftsleute müssen sich Zeitverständnis anpassen

Andere Länder, andere Sitten. Die deutsche Auffassung von Pünktlichkeit kommt nicht in allen Kulturen gut an. Darauf müssen sich Geschäftsleute einstellen.

Nicht überall auf der Welt wird Pünktlichkeit so penibel erwartet, wie in Deutschland. Darauf müssen sich Geschäftsleute einstellen, wenn sie mit verschiedenen Kulturen in Kontakt treten.

International tätige Geschäftsleute sollten unterschiedliche Auffassungen von Zeit und Terminen in verschiedenen Ländern und Kulturen im Blick behalten. Darauf weist das Netzwerk Etikette Trainer International (ETI) hin.

Eine Grundregel laute: Der Besucher passt sich den örtlichen Sittenan. Konfliktpotenzial ergebe sich häufig, weil ein Teil der Welt Termine sehr wichtig nimmt. Diesen zeitfixierten Kulturen stehen zeitoffene gegenüber, in denen Termine entspannter betrachtet werden. Deutschen Geschäftsleuten empfiehlt das Etikette-Netzwerk daher, für Business-Termine in zeitoffenen Ländern mehr Zeit einzuplanen.

Andersherum gilt: Deutsche sind im Ausland gemeinhin als sehr pünktlich angesehen. Wenn sie dieser Erwartung nicht entsprechen, führe das zu Enttäuschung beim Gastgeber. Das werde als unhöflich gewertet. (dpa)

Infos Etikette Trainer International