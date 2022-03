Gesund & lecker: „Paulikocht“ sorgt für gesunde Mahlzeiten

Diät, Fasten oder gesunde Ernährung: Was im Alltag manchmal schwer umzusetzen ist, wird von der Augsburgerin Anja Licht erleichtert. Mit ihren Produkten von „Paulikocht“ kann sich jeder einfach, lecker und frisch ernähren. Warum man auch mit Unverträglichkeiten bedenkenlos zugreifen kann und welche Neuheiten 2022 besonders schmackhaft macht, lesen Sie hier:

Als der Wecker am Morgen klingelte und man doch zwei Mal zu oft auf die Snooze-Taste gedrückt hat, waren die Gedanken noch in den tiefsten Träumen. Dann musste es jedoch schnell gehen: Ab in die Arbeit und Mails checken, Meetings führen und Calls rocken. Doch da war doch noch was. Jetzt, wo der Magen knurrt, ist klar, was fehlt: Essen! Bei dem Stress am Morgen blieb keine Zeit zum Stullen schmieren. Was jetzt? Schokoriegel, Kantinenkost oder doch zum Bäcker – eigentlich keine perfekte Mahlzeit, wenn man sich gerade dazu entschlossen hat, es gesünder angehen zu lassen. Wie gut, wenn man für solche Situationen vorsorgt: Schublade auf, ein „EINFACH MAHL“ von „Paulikocht“ rausgenommen und genießen. Schnell, gesund und vor allem lecker!

Das Gute an den Produkten von dem Augsburger Geschäft „Pauli kocht“ ist, dass sie extrem viel Raum für individuelle Geschmäcker bieten und dabei super gesund sind. Die Hauptmahlzeiten kommen ohne Kohlehydrate aus und müssen nicht gekühlt werden. Das heißt: Egal wo, egal wann – mit dem „EINFACH MAHL“ ist der Name Programm. So hat jeder die Möglichkeit, ganz nach seiner jeweiligen Ernährungsform das Gericht pur und somit Low Carb zu essen oder sich eine Beilage wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln dazu mitzunehmen.

Vegan, Sportler oder Unverträglichkeit: „Paulikocht“ bietet die passende Mahlzeit

Gerade bei Diäten, beim Fasten, für Menschen mit Unverträglichkeiten, für Sportlerinnen und Sportler, aber auch Vegetarier und Veganer sind die Produkte von „Pauli“, wie Inhaberin Anja Licht genannt wird, perfekt geeignet. „Alle unsere Hauptgerichte gibt es auch als vegane Alternative. Bei dieser haben wir lediglich die Proteinquelle ersetzt, um unsere leckeren Mahlzeiten für jeden bekömmlich zu machen. Außerdem sind sie sowohl gluten- als auch laktosefrei“, erklärt Anja Licht.

Da sie selbst eine Kuhmilch-Unverträglichkeit hat, weiß Pauli, wie sehr eine Unverträglichkeit den Alltag beeinflussen kann. Aus diesem Grund geben sie und ihr Team sich größte Mühe, ihre frischen Gerichte möglichst für jeden bekömmlich zu gestalten. Es soll unkompliziert und schmackhaft sein – eben easy!

„Paulikocht“-Produkte gibt es online und im Geschäft

Neben herzhaftem gibt es bei „Paulikocht“ natürlich auch Süßes im Online-Shop und im Geschäft am Mauerberg in der Augsburger Altstadt. Doch natürlich kommen auch diese Produkte möglichst gesund um die Ecke. So sind die Kuchen im Glas ohne Industriezucker, frei von Laktose sowie Weizen und natürlich vegan. Ob Apfel/Hafer, Karotte/Mandel oder Rote Beete/Schoko die kleinen Kuchen im Glas sind perfekt zu Mitnehmen. Zum Süßen wird lediglich Erythrit genutzt.

Um perfekt auf die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden eingehen zu können, fragte die passionierte Foodbloggerin ihren Followerinnen und Followern auf ihrem Instagram-Profil „pauli.kocht“ Ende 2021 die Frage, was sie sich Neues wünschen. Herausgekommen sind Pudding Oats und ein Bananenkuchen, der seine Süße ausschließlich aus natürlichen Zutaten wie Bananen und Datteln gewinnt.

Mit einer ganz besonderen Raffinesse präsentieren sich jedoch die seit Weihnachten erhältlichen Pudding Oats: Die leckeren Vanillepudding-Porridges sind nicht nur zuckerfreie, vegan und reich an Protein – sie lassen auch Raum für Kreativität. Das Schraubglas ist großer konzipiert und hat somit Platz für Toppings nach Wahl. Ob Früchte, Nussmus, Müsli, Joghurt, Marmelade – den Geschmäckern sind keine Grenzen gesetzt.

Augsburgerin Anja Licht von „Paulikocht“ möchte den Alltag mit Mealpreps erleichtern

„Auch bei unseren neuen Pudding Oats war die Devise, den Alltag zu erleichtern. Man kann sie zu Hause aufschrauben, befüllen und wieder verschießen. Anschließend wandert es in die Handtasche und kommt zum Einsatz, wenn der Magen knurrt“, so Licht. Gerade wer sich gesünder ernähren möchte oder eine Diät macht, wird durch den zusätzlichen Aufwand gestresst und die Erfolgschancen auf eine dauerhafte gesunde Ernährung stehen schlecht. Häufig greift man dann doch zu versteckten Kalorienfallen. Mit „Paulikocht“ gehört das der Vergangenheit an.

Mit ihren Produkten möchte das Team Spaß und Leichtigkeit in die gesunde Ernährung bringen. Es soll jeden möglich sein, alltägliche Süden zu ersetzen. So tauscht man Schokolade gegen zuckerfreien Kuchen oder Burger und Pommes gegen ein gesundes „EINFACH MAHL“.

Die Mischung macht‘s: Neuer Geschmack durch Gewürzmischungen

Und damit einem nicht so schnell die Lust an der gesunden Ernährung vergeht, bietet Pauli die perfekte Möglichkeit, Pep in die Gerichte zu bringen. Mit ihren Gewürzmischungen „Gewürzgedöns“ wird aus einem simplen Porridge ein „Schokokracher“, „Zimtluder“ oder ein pinker Augenschmaus mit „Pimp it Pink“. Reis, Salate oder Bowls werden mit „Lila Laune“, „Blütenknüller“ oder „Bowl it like Buddha“ zur Geschmacksexplosion.

Wem nun das Wasser im Mund zusammenläuft und gar nicht weiß, was er als erstes probieren soll, für den bietet Pauli unterschiedliche Bundles an. Sowohl fürs Frühstück als auch für die Hauptmahlzeiten kann man sich ein Set mit unterschiedlichen Sorten bestellen. Ob zum Probieren oder gleich als Essensration für die ganze Woche – online findet man die unterschiedlichen Zusammenstellungen.

Man sieht also, egal ob man mal spät dran ist, die Muskeln mit proteinreichen Mahlzeiten stärken möchte, Lust auf was gesundes Süßes hat oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat – bei „Paulikocht“ gibt es mit Sicherheit eine gesunde Alternative. Und das ohne großen Aufwand, dafür aber mit ganz viel Geschmack!

Die Gründerin von Paulikocht:

Anja Licht

Instagram: call.me.the.pauli

Shop Instagram: pauli.kocht

Gebürtig aus Westheim bei Augsburg

Geschäftsgründung Januar 2017

Weitere Infos über Pauli gibt es hier und alles über die Geschäftsgründung in der „Startup-Story“.