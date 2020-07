Anzeige

Gute Zeiten erlebt und noch einiges vor

Vor 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Elektro Glogger. Das Ladengeschäft gibt es nicht mehr, aber Wilhelm Glogger ist noch immer der Mann fürs Elektrische.

Silvia Schmid

Wilhelm Glogger ist wohl das, was man einen Vollblut-Handwerker nennt - und noch dazu ist er ein waschechter Höchstädter, der mit seiner Heimat und den dort lebenden Menschen stark verbunden ist.

Eine typisch Höchstädter Laufbahn

Seine berufliche Laufbahn beginnt – typisch Höchstädt – mit einer Ausbildung bei der ortsansässigen Firma Grünbeck. Fünfzehn Jahre lang ist Wilhelm Glogger dort tätig, zunächst als Geselle, dann als Meister, bevor er im Jahr 1990 den Schritt in die Selbstständigkeit wagt und sein Geschäft an der Übelherrgasse 1 eröffnet. Eine kleine Zeitreise in das Jahr 1990: Wir hören Kassetten und CDs, in den Wohnzimmern stehen Hifi-Türme und Röhrenbildschirme, Wetten dass? mit Thomas Gottschalk ist das TV-Highlight am Samstagabend, die meisten Büros arbeiten noch mit Schreibmaschinen, wagen erste Schritte Richtung Umstellung auf Computer und von einer Erfindung namens Internet träumen nur ein paar Informatik-Freaks. Die folgenden zwei Jahrzehnte bringen die digitale Revolution mit sich. Moderne Technik zieht in alle Bereiche des Hauses ein, vom Büro bis in die Küche. Was heute modern ist, ist morgen schon veraltete Technik.

Durch das Aufkommen des Bezahlfernsehens und der rasanten Entwicklung bei Fernsehgeräten, CD- und Video-Technik ist die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik, nach Komfort und Technik, die begeistert und das Leben in vielen Bereichen leichter macht, enorm hoch. Eine gute Zeit für Elektrogeschäfte wie das von Wilhelm Glogger. Im Geschäft bietet er elektrische Geräte und Zubehör an und der Laden läuft. Gut 15 Jahre nach Eröffnung bezieht Elektro Glogger schöne, neue Räume an der Herzogin-Anna-Straße, direkt unterhalb vom Schloss. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich der 61-Jährige, „wenn oben im Schlosshof Christkindlesmarkt war, sind die Leute hinterher zu mir runtergelaufen und waren durchgefroren. Dann gab’s einen schönen wärmenden Glühwein bei mir im Geschäft und eine tolle Stimmung mit dazu!“

Dankbar für viele zuverlässige Weggefährten

Ein gutes menschliches Miteinander ist dem Unternehmer bei aller Arbeit und Leistung das wichtigste. „Ich hatte immer gute und zuverlässige Weggefährten, ohne die ich vieles nicht geschafft hätte“, resümiert Wilhelm Glogger. Mit einigen bekannten Höchstädter Unternehmern wie Franz Schickinger, Alois Vaas, Blumen Salzmann, Hermann Junginger und ganz besonders der Familie des Gasthauses Papst verbindet ihn eine lange und gute Zusammenarbeit, aus der mit Zeit echte Freundschaft wurde. Josef Klinger vom ehemaligen „Gasthof Papst“ war für Glogger ein guter Freund und im Beruf ein absolut zuverlässiger Kompagnon. Seit dem unerwarteten Tod Klingers vor zwei Jahren arbeitet Wilhelm Glogger als Einmann-Betrieb.

Der Spezialist für kleinere Arbeiten

Das Geschäft hat er bereits vor fünf Jahren geschlossen und sich ganz auf die zweite Schiene seines beruflichen Schaffens, die Hausinstallation, konzentriert. Während er anfangs noch komplette Neubauprojekte als Elektromeister betreut hat, sieht er sich jetzt als Spezialist für die kleineren Dinge, „für die ein großer Elektrobetrieb gar nicht erst anfährt“, wie er meint. Bei Haussanierungen, Renovierung und Erneuerung der Elektrik in Bad und Küche ist Wilhelm Glogger der perfekte Mann. Privatleute können ihn einfach per Telefon erreichen.

Von Wertingen bis Gundelfingen – natürlich mit Schwerpunkt rund um Höchstädt – reicht sein Radius für Aufträge.

Auf die Frage, was er längerfristig für berufliche Pläne hat, antwort Wilhelm Glogger: „Plan? Es gibt keinen Plan. Ich mache mein Geschäft, so lange es geht und so lange ich Kunden haben, der Rest ergibt sich dann von selbst.“ Ein Vollbluthandwerker eben. Auf ins nächste Jahrzehnt für Elektro Glogger!