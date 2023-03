HERMANN Schuhe und Mode eröffnet Zentralverkauf

HERMANN Mode und Schuhe eröffnet am 16. März den HERMANN Zentralverkauf in Leipheim. Zwei Geschäfte bieten eine riesige Auswahl an Schuhen und Kindermode.

Direkt beim neuen Firmensitz an der Albert-Einstein-Straße 5 in Leipheim eröffnet HERRMANN Schuhe und Mode am Donnerstag, 16. März, den HERRMANN Zentralverkauf: Zwei Geschäfte mit je 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten eine riesige Auswahl an Schuhen und Kindermode.

Kidsstore Schuhe und Mode von starken Marken in Größe 50 bis 176 Foto: HERMANN Mode und Schuhe

Vom allerkleinsten bis zum ältesten Familienmitglied ist das ein Grund zum Jubeln, denn das hat gefehlt: Kinderschuhe und Kindermode von Größe 50 bis 176 für Neugeborene, Babys, Kids und Teens von starken Marken wie zum Beispiel s.Oliver, Name it, Garcia, Only, Jack & Jones, Tom Tailor, OVS zu Top-Preisen erwarten die Kunden im Kidsstore. Direkt daneben, im zweiten Store kommen die Großen voll auf ihre Kosten: Schuhe für Damen und Herren soweit das Auge reicht. Sneaker, Sandalen, High Heels, Loafer, Pumps, Outdoor-Schuhe und vieles mehr warten darauf, entdeckt zu werden. „Hier findet jeder die passenden Schuhe“, ist Filialleiterin Karina Lange sicher. Sie und ihr 15-köpfiges Verkaufsteam freuen sich darauf, den Kunden bei der Auswahl und Anprobe behilflich zu sein.

Markenschuhe zu Spitzenpreisen bei HERMANN Schuhe und Mode

Foto: HERMANN Mode und Schuhe

HERRMANN Schuhe und Mode ist bekannt für seine dauerhaft niedrigen Vorteilspreise und die größte Auswahl in der Region - auf beides können sich die Kunden nun auch in Leipheim freuen und nach Lust und Laune bummeln, probieren und einkaufen. Dank vieler kostenloser Parkplätze direkt vor den Geschäften ist der Einkaufsbummel im HERRMANN Zentralverkauf ein Shoppingerlebnis ohne Stress, ohne zusätzliche Kosten und ohne Parkplatzsuche. Für die Kinder gibt es im Kidsstore einen tollen Spielbereich in Form eines Minibauernhofs, sodass Schuhe und Mode kaufen auch für die Kleinsten zum reinen Vergnügen und auf keinen Fall langweilig wird.

Große Eröffnung des HERRMANN Zentralverkaufs in Leipheim ist am Donnerstag, 16. März um 9.30 Uhr. Mit den Willkommens- und Kennenlerngutscheinen kann man sich das Einkaufsvergnügen noch zusätzlich versüßen und direkt mit der neuesten Schuhmode in einen farbenfrohen Frühling starten – und das zu absoluten Bestpreisen.

