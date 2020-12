ANZEIGE

Handwerk und Trend Hand in Hand

75 Jahre Salon Schaller in Höchstädt, Herzogin-Anna-Straße 22 - über den Firmengeburtstag freut sich das Team (von links): Max und Sigrid Schaller, Edeltraud Straubinger, Schwiegertochter Tanja Schaller (aktuell in Mutterschuzt, kommt aber wieder) und Anna Sinning.

Die Kunden von Salon Schaller in Höchstädt können sich auf das Können der Haar-Experten verlassen.

Von Bianca Artner

Im Salon Schaller in der Herzogin-Anna-Straße 22 in Höchstädt bieten Inhaberin Sigrid Schaller und ihr Team das komplette Repertoire des Friseur-Handwerks an. Ihre Kunden können sich auf das handwerkliche Können und den fachmännischen Blick der Experten für die passende Frisur verlassen.

Individuelle Typberatung

Besonders wichtig ist Sigrid Schaller die individuelle Beratung und das Abstimmen des Schnitts auf den jeweiligen Typ. Erst nach der persönlichen Beratung geht es ans professionelle Schneiden, Färben, Pflegen, Föhnen und Stylen.

Neben Damen- und Herrenschnitte gehören spektakuläre Hochsteckfrisuren, zum Beispiel für Bräute, das Augen- und Wimpern-Färben sowie fein abgestimmte Foliensträhnen zum Repertoire im Salon Schaller.

Besondere Ehrung

Sigrid Schaller erhielt 2019 für ihre Leistungen den goldenen Meisterbrief der Friseur-Innung.