Happy Birthday KUKA: So feiert man 125 Jahre

Das gesamte Jahr steht bei KUKA unter dem Jubiläums-Stern. Und wie feiert man 125 Jahre eines international anerkannten, deutschen Unternehmens?

Mit einem großen Jubiläumsevent, zu dem der Roboterbauer einlud. 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen im Juli zusammen, um gemeinsam einen Ausflug in die Vergangenheit und Zukunft von KUKA zu machen. Bei Rundgängen, Diskussionsrunden und Innovationstalks stand ein Einblick in die Lösungen rund um Robotik, Automatisierung und Digitalisierung sowie neue Geschäftsmodelle im Vordergrund. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder verdeutlichte in seiner Ansprache, wie wichtig technischer Fortschritt für die Weiterentwicklung aller Branchen sei: „Seit 125 Jahren ist der Roboterbauer aus Augsburg Pionier und Mutmacher. Technik macht unser Leben besser: Robotik hilft in der Wirtschaft, aber auch in der Medizin und Pflege. Wir stehen vor einem neuen Zeitalter der Innovation.“ Auch Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, betonte beim Jubiläums event die Wichtigkeit des Unternehmens für den Standort: „Als Oberbürgermeisterin freue ich mich sehr darauf, dass wir mindestens noch einmal 125 Jahre eng mit KUKA verbandelt bleiben. [...] Herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Team, das KUKA zu dem gemacht hat, was es heute ist. Nämlich eines der global agierenden Unternehmen und einer der Leuchttürme für unseren Wirtschaftsstandort.“

Harry-Potter-Sprecher verleiht KUKA (s)eine Stimme

Auch die Augsburger Öffentlichkeit hat das Unternehmen an seinem Jubiläum teilhaben lassen: Im Textilmuseum Augsburg durften die Gäste in stilvoller Umgebung der Stimme des bekannten Schauspielers und Hörbuchsprechers Rufus Beck lauschen. Dieser las aus dem KUKA Jubiläumsbuch vor und verschaffte seinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen unterhaltsamen und spannenden Streifzug durch 125 Jahre KUKA und Augsburger Industriegeschichte. Anschließend ging es gemeinsam zur Ausstellung im Foyer, die Highlights aus der Unternehmensgeschichte zum Anschauen und Anfassen bereithielt: verschiedene Roboter, eine Rundstrickmaschine sowie eine Reiseschreibmaschine, die im Laufe der Jahre von KUKA produziert wurden. Auch Rufus Beck, Jubiläumsbuch-Autor Dr. Ingo Stader sowie Peter Mohnen, CEO von KUKA, traten ins Gespräch mit dem Publikum.

