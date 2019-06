Hier weiß man, was man hat!

Anzeige

Der Hofladen im Moos bietet Bauernhof-Spezialitäten aus eigener Herstellung

Seit nunmehr 19 Jahren besteht der Hofladen im Moos von Resi Brüderle. Auf dem eigenen landwirtschaftlichen Hofgelände in Untermaxfeld wurde hier eine Anlaufstelle für regionale Produkte geschaffen, die überwiegend aus eigener Herstellung stammen. Was man damals noch nicht wirklich absehen konnte, aber schon immer davon überzeugt war: Regionale Vermarktung ist heute richtig trendig geworden.

Mit Herzblut ist die ganze Familie Brüderle auf dem Hof oder im Laden im Einsatz und wirtschaftet gemäß ihrer Überzeugung und ihrem Verständnis von gesunden umweltgerechten Lebensmitteln. Man achtet auf die Zusammensetzung der Rohstoffe, auf die Erzeugungswege der Produkte und den artgerechten Umgang mit den Tieren.

Über die Jahre hat sich das Sortiment immer mehr erweitert und wurde den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Seit 2009 besitzt der Betrieb die EU-Zulassung für Schlachtung, Zerlegung und Produktion. In der hauseigenen Metzgerei arbeiten ein Metzgermeister und Metzgergeselle. So finden sich in der Fleischtheke im Hofladen eine üppige Auswahl an täglich frisch hergestellten Fleisch- und Wurstwaren: Verarbeitet wird das Fleisch der eigenen Rinder, Schweinefleisch wird von einem Bauern aus dem Nachbarort bezogen, das leckere Angebot an Lammfleisch in unterschiedlichen Varianten kommt aus dem Altmühltal; dann Geflügelfleisch aus der Region, eine breite Auswahl an Aufschnittwurst, Schinken und Wammerl, gemischtes Sortiment an Würsten, Geräucherte, Suppenfleisch, Wurstgläser und vieles mehr.

Je nach Jahreszeit variiert das Angebot: im Sommer kann man z. B. eingelegtes Grillfleisch oder Sülze erstehen, im Herbst und Winter kommen Blutwürste oder Suppeneinlagen dazu, zu Ostern gibt es Osterschinken oder Schinken. „Großen Anteil an der guten Qualität des Fleisches hat mit Sicherheit die stressfreie Schlachtung der Tiere vor Ort“, zeigt sich Resi Brüderle überzeugt.

„Ein hoher Angst- und Stress-pegel schlägt sich immer auf die Fleischqualität nieder.“ Die angelieferten Schweine können sich daher auf dem Hof erst einmal in einem Bereich mit Stroh akklimatisieren und beruhigen. Bei den eigenen Rindern gibt es keine Transportwege, sie kennen das Umfeld - optimaler geht es nicht.

Sohn Markus Brüderle betreibt seine Landwirtschaft mit ca. 75 sogenannten Färsen, weiblichen Rindern, die noch nicht gekalbt haben. Sie sind in einem Boxenlaufstall untergebracht.

Die Tiere kauft der Landwirt als Kälbchen zu und nach ca. 24 Monate werden sie geschlachtet. Im Stall stehen reine Fleischrinder wie u. a. das Angus-Rind oder das Limousin-Rind mit seinem weizenfarbigen Fell. Neben den Tieren baut Markus Brüderle Getreide, Karotten, Kartoffeln und Mais an, das zum größten Teil mit der Grassilage und dem Heu von den eigenen Wiesen an die Rinder verfüttert wird.

Ein zweiter großer Produktbereich im Laden ist das umfangreiche Brotsortiment aus der hauseigenen Backstube. Tochter Nicole Hauptmann, ursprünglich gelernte Konditorin, hat sich ganz der Kunst des Backens verschrieben und beliefert den Laden mit ihren duftenden Produkten. In einem Holz- und Steinofen, aufgeheizt mit trockenen Schwartlingen, entstehen viele leckere Brote und Semmeln aus regionalem Mehl ohne fertige Backmischungen: Roggenvollkornbrot, Dinkelvollkornbrot, Dinkel-Joghurt-Brot, Walnussbrot, Roggensemmel, Dinkelstangerl, um nur einige zu nennen. Resi Brüderle und ihr Team verkaufen ihre frischen, selbst gemachten Bauernhof-Spezialitäten an bestimmten Tagen auch auf verschiedenen Wochen- und Bauernmärkten in der Region Ingolstadt.

