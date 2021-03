Himmlisch gut: Die neuen Bierspezialitäten der Oberschönenfelder Abtei

In Überlieferungen finden sich um das Jahr 1211 erste Hinweise auf die Oberschönenfelder Abtei. Sie liegt herrlich eingebettet im Naturpark „Westliche Wälder“ im idyllischen Schwarzachtal mit seinen ausgedehnten Wanderwegen.

Ab dem Jahre 1972 bis in die 2000er Jahre wurde der gesamte Klosterkomplex grundlegend saniert - heute kennt man die Abtei Oberschönenfeld mit ihrer herrlich ausgestatteten Abteikirche Maria Himmelfahrt und zahlreichen spirituellen Angeboten als Ort der Ruhe und Fluchtpunkt aus dem Alltag für geistige Rekreation und Inspiration.



Mit ihren Museen wie dem schwäbischen Volkskundemuseum und dem Naturparkmuseum, mit wechselnden Ausstellung und der schwäbischen Galerie für zeitgenössische Kunst ist Oberschönenfeld ein kulturelles Zentrum im Augsburger Land.

Was viele nicht wissen: Bis 1927 wurde in Oberschönenfeld Bier gebraut – jetzt knüpfen die Oberschönenfelder Zisterzienserinnen an diese über 600-jährige Brautradition an.

Gebraut werden die Biere für die Schwestern von den Braumeistern der befreundeten Ustersbacher Privatbrauerei in deren nahegelegenem Sudhaus - und das, dank der modernen Ausstattung, in umweltschonender Weise.

Das Oberschönenfelder Helle ist ein klassisch bayerisches Vollbier, dezent gehopft mit goldenem Glanz und feiner Würze. Das Oberschönenfelder Dunkle besticht durch seine Vollmundigkeit, den samtig-golden Glanz und das feine Röstaroma des dunklen Malzes

Die Flaschenetiketten ziert eine historische Ansicht der Abtei in kolorierter Federzeichnung aus dem Jahre 1899.

Oberschönenfelder Helles und Dunkles werden frisch vom Fass im Klosterstüble ausgeschenkt, das Bier ist außerdem im Klosterladen und im Brotladen der Abtei erhältlich sowie in den Getränkefachmärkten und und Getränkeabteilungen der Lebensmittelgeschäfte in der Region und darüber hinaus und auch im Hausverkauf der Ustersbacher Brauerei.

Es sind attraktive Holzträger mit dem Emblem der Abtei erhältlich, dazu auch die außergewöhnlichen Gläser für den stilgerechten Genuss der Oberschönenfelder Bierspezialitäten.