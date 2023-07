Günstige Küche, gewusst wie! Himmlisch wohnen, die Experten für den Küchenkauf, geben Tipps für einen kostengünstigen Küchenkauf.

„Ein eigener Herd ist Goldes wert“, heißt es doch so schön Volksmund. Deshalb ist die Anschaffung einer ganzen Küche eine Investition über viele Jahre hinweg. Am falschen Platze spart jedoch der Kunde, der billig kauft und dafür doppelt in die Tasche greifen muss. Denn Qualität sollte durchaus ihren Preis haben, soll die neue Küche über einen langen Zeitraum hinweg als gelungene Investition betrachtet werden.

Günstig einkaufen bei Himmlisch wohnen

Parallel zum neuen Mobiliar wird dabei auch die Anschaffung der entsprechenden Elektrogeräte unumgänglich: Neben dem Herd sollten eine Muldenlüftung oder Dunstabzugshaube, ein Kühlschrank, ein Dampfgarer, die Kaffeemaschine, der Geschirrspüler oder ein Backofen nicht fehlen. Spätestens jetzt kommt ein gewisses „Gewusst wie...!“ ins Spiel, nehmen die Elektrogeräte doch einen großen Teil des Budgets in Anspruch. Dennoch muss niemand auf die besagten Utensilien verzichten, bietet die Firma Himmlisch Wohnen einen Preisnachlass zwischen 30 und 80 Prozent auf über 100 Ausstellungsgeräte, die sich momentan im Sortiment befinden, an. Darunter sind etliche renommierte Hersteller wie Siemens, Miele, Bora oder Neff.

Himmlisch wohnen: Ihr Experte beim Küchenkauf

Innovative Geräte in hochwertiger Verarbeitung: Da trifft Qualität auf geldbeutelfreundliche Preise und genau das zeichnet den Kauf bei Himmlisch Wohnen aus. Langlebig und doch erschwinglich. Die Experten von Himmlisch Wohnen mit ihren Standorten in Asbach-Bäumenheim, Dillingen, Landsberg am Lech, Wagenhofen, Aichach und Kaufbeuren wissen genau welche Geräte für Ihre Küche sinnvoll sind.

