Hyundai setzt mit Kona und Tucson neue Maßstäbe im SUV-Segment

SUVs sind beliebt wie nie zuvor – und Hyundai setzt noch einen drauf: Die beiden Modelle Kona und Tuscon definieren Komfort und Fahrspaß auf eine ganz neue Art. Wie das gelingt, erklärt Verkaufsberater Oliver Prachart vom Hyundai-Autohaus Stegherr im Interview.

Dem SUV ist gelungen, was sonst noch keiner vorher geschafft hat: Er hat die Golfklasse entthront. Seit Jahren führt er die Zulassungslisten an, keine andere Autoklasse ist so beliebt. Hyundai setzt mit seinen beiden Modellen Kona und Tucson noch einmal ganz neue Maßstäbe in dem Segment. Wir haben uns im Autohaus Stegherr umgehört, was die beiden Hyundai-Modelle so herausragend macht. Verkaufsberater Oliver Prachart stand Rede und Antwort.

Herr Prachart, Sie sind langjähriger Verkaufsberater und ein echter Autokenner. Wie erklären Sie sich die Beliebtheit der SUVs?

Oliver Prachart: Ich glaube, dass SUVs ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Die bullige Erscheinung macht mächtig Eindruck auf der Straße. Durch die erhöhte Sitzposition hat man einen guten Überblick und eine bequeme Einstiegshöhe. Das Platzangebot spielt sicher auch eine Rolle.

Hyundai ist im Bereich SUV gut aufgestellt. Für das Jahr 2021 wurden die Modelle Kona und Tucson neu aufgelegt. Womit punkten die neuen Varianten Ihrer Meinung nach besonders?

Prachart: Alles aufzuzählen würde sicherlich den Rahmen sprengen. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Beide Modelle haben etliche Design-Updates bekommen. Beim Kona haben sich etwa Front, Heck, Felgen und die Lichtsignatur geändert; dadurch wirkt unser City-SUV jetzt noch dynamischer. Auch der Tuscon macht optisch jetzt noch mehr her. Die Designer haben hier sogar eine Weltneuheit kreiert.

Das klingt spannend! Was ist das genau?

Prachart: Das ist wirklich spektakulär! Sind die Tagfahrlichter ausgeschaltet, erscheint der Kühlergrill wie aus einem Guss. Erst bei angeschaltetem Licht leuchten die teilverspiegelten Lichter aus den Tiefen des Kühlergrills. Das ist mit Worten schwer zu erklären, das muss man fast gesehen haben! In jedem Fall unterstreicht es den progressiven Look des Tucson. Fortschritt in jeder Hinsicht.

Fortschritt ist ein gutes Stichwort: Kritiker werfen den SUVs ja oft vor, nicht mehr zeitgemäße Spritschleudern zu sein. Was können Sie denen entgegnen?

Prachart: Ja, das ist in der Tat ein Vorwurf, den sich SUVs gefallen lassen müssen. Für viele Marken und Modelle trifft das auch unleugbar zu. Doch ich kann mit Stolz sagen, dass unsere beiden Hyundai-Modelle durchaus vorzeigbare, wenn nicht sogar vorbildliche Werte haben – und zwar sowohl was den Spritverbrauch als auch den CO2-Ausstoß angeht. (Die genauen Werte entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle. Anmerkung der Redaktion) Das liegt natürlich auch an der elektrischen Unterstützung der Motoren.

Können Sie das genauer erklären, Herr Prachart?

Prachart: Der Kona hat einen Hybrid-Startergenerator und eine 48V-Batterie verbaut. Die sorgen dafür, dass der Verbrennungsmotor des neuen Kona elektrisch unterstützt wird – automatisch, je nach Fahrsituation. Das 6-Gang-Schaltgetriebe mit elektronisch geregelter Kupplung (iMT) kann in bestimmten Situationen, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, den Motor vom Getriebe trennen. Auch das hilft Sprit einzusparen. Der Tucson ist sogar noch variabler aufgestellt: Den gibt es

sowohl als Benziner als auch als Diesel mit einem 48V-Hybridsystem. Außerdem stehen ein Vollhybrid und ab Frühjahr 2021 auch ein Plug-in-Hybrid mit Benzinmotoren zur Wahl. Damit verfügt Hyundai über eines der breitesten Angebote elektrifizierter Antriebsstränge im gesamten SUV-Segment.

Die beiden Hyundai-Modelle sind also für die Zukunft gerüstet…

Prachart: Das kann man wohl sagen! Und zwar nicht nur unter der Motorhaube, sondern auch im Innenraum. Die Ausstattung ist erste Klasse.

Auf was können sich Fahrer denn freuen?

Prachart: Der Kona und der Tucson sind mit jeder Menge Features ausgestattet, die das Fahren zum komfortablen Erlebnis machen. Angefangen beim digitalen Cockpit und dem groß bemessenen Touchscreen, über den sich Navigation, Apps oder das Entertainment steuern lassen, bis hin zum ausgeklügelten Belüftungssystem. Davon profitiert nicht nur der Fahrer selbst, sondern auch alle Beifahrer. Die integrierten Fahrerassistenzsysteme sorgen für ein sicheres Gefühl in jeder Lage.

Und jetzt mit die wichtigste Frage fast zum Schluss: Wo kann man diese Wunderwerke der Technik denn erhalten?

Prachart: Beim Hyundai-Händler ihres Vertrauens natürlich! Uns, das Autohaus Stegherr, gibt es an zwei Standorten, einmal in Jettingen-Scheppach und einmal in Memmingen. Wir sind seit mehr als 20 Jahren Vertriebspartner für Hyundai, da sind Sie auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Bei Fragen zur Konfiguration, Individualisierung, zu Finanzierungsangeboten und noch mehr Details stehen meine Kollegen und ich gerne Rede und Antwort. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin und lassen Sie sich von unseren beiden neuen Zugpferden begeistern! Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass man mit Kona und Tuscon ein ganz neues Fahrgefühl erleben darf.

Zum Beispiel bei einer Probefahrt?

Prachart: Selbstverständlich! Ein Auto kauft man ja nicht im Vorbeigehen, das will gut überlegt sein. Aber gleich als Warnung vorab – und das gilt sowohl für den Kona als auch für den Tucson: Wer einmal deren Komfort genossen hat, der will ihn nicht mehr missen.

Auto Stegherr Jettingen-Scheppach Auto Stegherr Memmingen Dieselstraße 3

89343 Jettingen-Scheppach

Telefon +49 (0) 82 25 30 80 9-0 info@auto-stegherr.de Birkenweg 11

87700 Memmingen Telefon +49 (0) 83 31 92 78 05-0

info-mm@auto-stegherr.de Öffnungszeiten Werkstatt Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr

Samstag: 8 bis 13 Uhr Öffnungszeiten Werkstatt Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr

Samstag: 8 bis 13 Uhr Öffnungszeiten Verkauf Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 13 Uhr Öffnungszeiten Verkauf



Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr



Samstag: 8 bis 13 Uhr

Link: www.auto-stegherr.de

Hyundai TUCSON Pure 1.6 T-GDI Frontantrieb, MT 110 kW (150 PS) Hyundai KONA Select 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 88 kW (120 PS) Frontantrieb Benzin 6-Gang-iMT mit elektronischer Kupplung Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,6 l/100 km außerorts: 5,5 l/100 km

kombiniert: 6,3 l/100 km innerorts: 6,4 l/100 km außerorts: 4,5 l/100 km kombiniert: 5,2 l/100 km CO-Emission kombiniert: 144 g/km CO-Effizienzklasse: C kombiniert: 119 g/km CO-Effizienzklasse: B

Die angegebenen Verbrauchs und CO-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.