Ihr Experte bei der Reinigung

beam Dampfsauger machen nicht nur sauber, sondern hygienisch rein

Für jede Oberfläche ein eigenes Mittelchen – und schon quillt der Schrank mit allerhand Flüssigreinigern, Tuben, Tabs und Spraydosen über. Doch warum eigentlich kompliziert, wenn es auch viel einfacher geht? Das innovative Dampfsaugsystem Edition Limatic LN von beam macht endlich Schluss mit dem Chemie-Wahnsinn und sorgt für Lust statt Frust beim Haushaltsputz.

Das Multifunktionsgerät dampft und saugt in einem Arbeitsgang und spart so 60 Prozent der Zeit, die beim herkömmlichen Saubermachen nötig wäre. Weitere Vorteile des Green Cleaning-Konzepts: Weil der Edition Limatic LN ausschließlich mit klarem Wasser befüllt wird, spart sich der Anwender nicht nur die Kosten für aggressive Putzmittel, sondern schützt auch noch die Umwelt.

„Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der alle Lebensbereiche durchdringt. Klar, dass Ökologie deshalb auch beim Frühjahrsputz das Gebot der Stunde ist. Statt ihren grünen Lebensstil konsequent zu Ende zu denken, setzen viele aber auf weitere Reinigungsmittel, die zwar umweltfreundlich, aber dann doch in Plastik verpackt sind. Die bessere Alternative: Unser innovatives Dampfsaugsystem Edition Limatic LN, mit dem Chemiekeulen und Plastikverpackungen endgültig der Vergangenheit angehören“, sagt Robert Wiedemann, Geschäftsführer der beam GmbH aus Altenstadt.

Dampfen, saugen – sauber!

Der Edition Limatic LN wird mit klarem Wasser befüllt und reinigt Fliesen, Fenster, Sofapolster oder empfindliches Parkett mit heißem Trockendampf. Dabei spart das Allroundtalent dem Anwender auch noch jede Menge Zeit. Denn während bislang zuerst gesaugt und anschließend nass gewischt werden musste, schafft der Edition Limatic LN beides in nur einem Arbeitsgang: Er reinigt mit Dampfdruck und saugt den Dreck weg.

Der Clou: Weil der Edition Limatic LN gleichzeitig dampft und saugt, ist die gereinigte Fläche sofort wieder trocken, sodass auch die Gefahr des Ausrutschens auf nassem Untergrund nicht mehr besteht. Bei jedem beam-Reinigungsvorgang wird die Raumluft gleich mitgewaschen, denn der Staub in der Luft wird eingesaugt und im Wasser gebunden. Das Allroundtalent aus Altenstadt benötigt für das Säubern einer 100 Quadratmeter großen Fläche außerdem gerade einmal zwei Liter Wasser und schlägt so auch bei der Umweltfreundlichkeit jeden Putzeimer.

Mit einer Leistung von 3 350 Watt verfügt der Edition Limatic LN von beam über höchste Dampf- und Saugpower, die weit über den herkömmlichen Geräten liegt (meist rund 2 200 Watt). Aufgrund seiner erstklassigen Reinigungskraft und des hohen Hygienegrades wird der Edition Limatic LN nicht nur in Privathaushalten, sondern vor allem auch in Hotels und Gaststätten, Handwerksbetrieben, in Kindergärten und Schulen sowie in Arztpraxen eingesetzt. Hier werden bekanntlich die höchsten Ansprüche an die Hygiene gestellt.

Das innovative Dampfsaugsystem verfügt schon der Standardausführung über ein breites Zubehörset, das es zum absoluten Multifunktionstalent macht. Optional kann sogar ein Dampfdruckbügeleisen angeschlossen werden. jm

www.beam.de