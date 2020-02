Anzeige

In der Sports Area von Cello wird hart trainiert

Trainiere funktional und du wirst funktional - das sagt Cello Teichmann. In seiner Sports Area in Lauingen wird an Muskelaufbau, Kondition, Ausdauer und Beweglichkeit gearbeitet

Von Bianca Herker

„Ausreden verbrennen keine Kalorien“ – so steht es in großen knallroten Buchstaben an der Wand in der Cello’s Sports Area in der Riedhauser Straße 3 in Lauingen. Hier schlägt auf 500 Quadratmetern das Herz von Fitnesscoach Michel „Cello“ Teichmanns Fitness-Universum.

Modernste Geräte, zum Beispiel für das Elektro-stimulations-Training, schwere Boxsäcke und die Gurte für das hocheffiziente TRX Suspension Training stehen bereit, um alle Sportis so richtig ins Schwitzen zu bringen – da ist Power in der Arena angesagt.

Qualitatives Training

Cello legt dabei Wert auf ein qualitatives Training. Er sagt: „Trainiere funktional und du wirst funktional.“ Dank der effektiven Übungen wird man beweglicher und fitter. Hier geht es nicht um reine Muskelmasse! Alle Bereiche des Körpers werden trainiert, definiert und gestärkt.

Das Körpergewicht fürs Training nutzen

Das TRX Suspension Training ist ein Ganzkörper-Workout unter Einsatz eines Gurtsystems, bei dem das eigene Körpergewicht als Trainingswiderstand im Stehen und im Liegen genutzt wird. „Das ist alles, was man braucht,“ betont Cello.

Das größte TRX-Studio im Umkreis

Es gibt eine Vielzahl an Übungen, die ganze Muskelketten beanspruchen, nicht nur einzelne Muskeln. So wird das Training ganzheitlich. Entwickelt wurde das TRX Suspension Training von dem ehemaligen U.S. Navy Seal Randy Hetrick. „Das hier ist das größte TRX-Studio im weiten Umkreis“, betont Cello.

Alle Übungen korrekt ausführen

Der erfahrene Fitnesscoach hat immer ein Auge darauf, dass seine Sportler alle Übungen korrekt ausführen. Nur so wird das Training effizient. Deswegen legt Cello Wert auf Qualität, nicht auf Quantität. So wird in kleinen Gruppen trainiert.

Personalcoaching

Cello behält den ganzen Körper und auch die mentale Fitness im Blick. Dafür gibt es einen personalisierten Trainingsplan für indoor und outdoor, individuelle Lektionen und Tipps zur Ernährung – als intensives Einzelcoaching oder sogar als Paarcoaching.

Erweitertes Kursprogramm

In zwei separaten Räumen können Cello und seine rund acht Trainer täglich viele verschiedene Kurse, wie Bauch-Beine-Po oder Fitboxen, anbieten. Demnächst kommen weitere Programme dazu, wie DanceFit by Cello, Functional Yoga, Piloxing, Deep Work oder Body Fit.

Vereine und Firmen fit machen

Cello macht außerdem Sportvereine fit, egal ob kleine Kicker oder erfahrene Fußballer. Ein tolles Gemeinschaftsgefühl – und natürlich Fitness – bringen die Kurse für Firmen. Ein sportliches Angebot für große und kleine Betriebe.

Abnehm-Challenges

Monatlich finden Abnehm-Challenges statt. Es gibt verschiedene Angebote – 20 Tage, 30 Tage oder individuell zugeschnitten.

Buchung über App

Wer dabei sein möchte, bucht eine Stunde oder einen Kurs über Cellos App. Es gibt bei Cello keine Verträge. Er betont: „Du zahlst, was du tust. Tust du nichts, zahlst du nichts.“ Eine Ausnahme sind die 10er Karten.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0172/9384624

Café Secil ist geschlossen

Secil Korkmaz hat mir ihrem Café einen gemütlichen Treffpunkt für alle Genießer in Lauingen und Umgebung geschaffen. Gesunde, leckere Fitness-Kost wurde in enger Zusammenarbeit mit Cello Teichmann angeboten. Aus gesundheitlichen Gründen schießt das Café Secil nun.