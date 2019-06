Anzeige

„Insekten schützen – Vielfalt bewahren!“

Bewusstsein für unsere Umwelt stärken

In Erinnerung an die Eröffnung der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt am 5. Juni 1972 in Stockholm haben die Vereinten Nationen und später auch die Bundesrepublik Deutschland den 5. Juni zum jährlichen „Tag der Umwelt“ erklärt. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen wird an diesem Tag global ökologische Courage gefördert. Weltweit beteiligen sich rund 150 Staaten an diesem World Environment Day, der das Bewusstsein dafür stärken soll, dass es vor allem der Mensch selbst ist, der die Vielfalt und Stabilität der Umwelt bedroht. Der diesjährige „Tag der Umwelt“ steht unter dem Motto „Insekten schützen – Vielfalt bewahren!“ Der Stellenwert von Umwelt- und Klimaschutz ist in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Das ist ein Ergebnis der jüngst vorgestellten Umweltbewusstseinsstudie, mit der das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt (UBA) alle zwei Jahre untersuchen, wie sich das Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der Deutschen entwickelt. Quelle: BMU