Internationale Briefmarken-Börse in Ulm

Das Branchentreffen rund um das gezackte Kunstwerk gilt als die bedeutendste philatelistische Messe in ganz Europa. Nachdem sie bald vier Jahrzehnte in Sindelfingen beheimatet war, feiert die Internationale Briefmarken-Börse nun nach langer Coronapause ihr Comeback in Ulm. Vom 27. bis 29. Oktober geben sich Fachhändler, Auktionshäuser, Postverwaltungen, Agenturen und Briefmarkenfans aus aller Herren Länder ein Stelldichein in der Ulm-Messe.

Drei Tage voller philatelistischer Highlights: Exklusive Sonderstempel, internationale Wettbewerbe, Briefmarken schätzen lassen, Postkartengrüße mit dem eigenen Konterfei, Jugend-Detektiv-Tage, und vieles mehr. Die Messe bietet die perfekte Gelegenheit, das fast schon in Vergessenheit geratene und angestaubte Briefmarkenalbum aus dem Keller zu holen und von Experten begutachten zu lassen.

Exklusive Sonderstempel für die Ulmer Briefmarkenbörse

Zur Feier des neuen Standortes in Ulm überrascht die Deutsche Post die Sammler mit fünf Sonderstempeln. An jedem Messetag gibt es einen Sonderstempel zu den Themen Briefmarken-Börse, Ulm-Messe und Ulmer Münster. Sie passen gut zur Messeganzsache, die ein Foto der Ulm-Messe und das Veranstaltungslogo wiedergibt. Am Stand der Deutschen Post kann der Besucher sein Konterfei auf eine vorbereitete, nicht frankierte Postkarte drucken lassen. Ein spezieller und persönlicher Gruß, der dem Absender wie dem Empfänger Freude bereitet.

Spiel, Spaß und jede Menge Abenteuer ist am Jugendstand des Landesring Süd- West garantiert. Die jungen Teilnehmer durchlaufen mehrere Stationen um sich ihren eigenen Detektivausweis zu erwerben. Anschließend können sie sich stolz als geprüfter Briefmarken-Detektiv ausweisen. Die spannende und lehrreiche Ausbildung findet an allen 3 Messetagen statt.

Große Wettbewerbsausstellung

Traditionell wird auf der Internationalen Briefmarken-Börse der Wettbewerb „Postgeschichte Live“ ausgetragen. In diesem Jahr ist die Wettbewerbsausstellung mit 312 Rahmen wieder sehr umfangreich. Die insgesamt knapp 50 Sammlungen versprechen erneut ein hohes Niveau und eine große Spannbreite. Keine leichte Aufgabe für die internationale Jury unter Vorsitz von Thomas Höpfner, die Aspiranten für die begehrten Goldenen, Silbernen und Bronzenen Posthörner auszuwählen. Als Einstieg für interessierte Besucher sei die Klasse 4.6 empfohlen, in der in nur einem Rahmen ein ausgewähltes Thema der Postgeschichte dargestellt wird.

Mehr Informationen sowie das Programm zur Ulmer Briefmarkenbörse finden Sie hier!