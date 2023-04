Italienischer Hochgenuss in der Zott Genusswelt

Erleben Sie „Dolce Vita“ direkt vor Ihrer Haustür und genießen Sie erstklassige italienische Spezialitäten, die Ihre Geschmacksnerven auf eine Reise durch Bella Italia mitnehmen. Die Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth präsentiert Ihnen bis zum 20. Mai eine exklusive Auswahl an kulinarischen Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Fast nirgendwo spielen gutes Essen, Weine und Genuss so eine tragende Rolle wie in Italien. Die italienische Küche schenkt uns mit ihrer Vielzahl an Köstlichkeiten pure Lebensfreude. Diese kulinarische Lebensart bringt das Team der Zott Genusswelt nun wieder nach Asbach-Bäumenheim.

„Das Geheimnis guter italienischer Küche liegt in der Leidenschaft für natürliche Rohstoffe und traditionelle Herstellungsmethoden. Das Team der Zott Genusswelt hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Philosophie in jedem Produkt spüren zu lassen. Deswegen sind wir dauerhaft auf der Suche nach traditionell hergestellten Spitzenprodukten für unsere Zott Genusswelt“, erklärt Store-Manager Markus Juschtzak.

Bestes aus der Frischtheke

Entdecken Sie die zart schmelzende Innovation des Käsehandwerks - den "Gran Kinara", den ersten Hartkäse aus Kuhrohmilch, der ausschließlich mit pflanzlichem Distellab hergestellt wird. Dieser 12 Monate lang gereifte Käse aus dem Piemont ist das Meisterstück der Käserei "La Fattorie Fiandino". Die proteinreiche Milch der Bruni Alpina Rinder wird nach einer fast vergessenen Rezeptidee von "Nonno Magno" zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis verarbeitet. Die Verwendung von pflanzlichem Lab macht diesen Käse zu einer wahren Innovation und ist einer der ersten Hartkäsesorten aus Kuhrohmilch, der als vegetarisch gilt. Mit einer Prise Meersalz aus Trapani verfeinert, entsteht ein außergewöhnlicher und vor allem bekömmlicher Genussmoment. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Tradition und Innovation jetzt an unserer Frischetheke!

“Gran Kinara“ - Das Lager der Cousins Egidio und Mario ist gleichzeitig so etwas wie die Schatztruhe der Familie. Foto: La Fattorie Fiandino

Als weitere Rarität finden Sie einen original toskanischen Pecorino von der Familie Morbidi. Der „Monna Lisa Trebbione“, wird aus Rohmilch von Lacaune-Schafen hergestellt, die südlich von Siena in der Hügellandschaft der Crete Sinesi weiden. Nach 4 bis 5 Monaten sorgsamer Reife entsteht ein wunderbar aromatisch mit grasigen sowie nussigen Noten behafteter Pecorino, der auch perfekt zu einem vollmundigen Rotwein passt.

Außen Dunkel, innen strahlend hell: so präsentiert sich der Schnittkäse „Asiago DOP Nero“ aus der gleichnamigen Hochebene in der Provinz Vicenza. Ein weicher Teig mit charakteristischen kleinen Lufteinschlüssen. Schmeckt angenehm mild, würzig mit leicht zitronigem Aroma.

Alternativ werden wieder absolute Klassiker angeboten, wie z.B. der 18 Monate lang gereifte Prosciutto di Parma von Bedogni Egidio aus Langhirano sowie handgemachte Mortadella aus Bologna. Kosten Sie außerdem vom original italienischen „Porchetta“. Der saftige und zarte Schweinbauch wird mit einer Kombination aus Salz, Knoblauch, Rosmarin und weiteren Gewürzen eingerieben und anschließend im Ofen im Niedergarverfahren ausgebacken. Diese traditionelle Zubereitungsmethode verleiht der Porchetta ihren einzigartigen Geschmack und macht sie zu einem wahren Gaumenschmaus.

Eine feine Auswahl an Edelsalamisorten darf für einen geselligen italienischen Abend daheim natürlich nicht fehlen. Als Geheimtipp und neu im Sortiment, finden Sie nun auch frische Nudelspezialitäten aus Eierteig mit einer Vielzahl an köstlichen Füllungen. Passend zur Grillzeit empfehlen die Genussberater verschiedene Sorten frischer italienischer Salsiccia von der Antica Cascina aus dem Nordwesten Italiens.

Qulitätskontrolle der Prosciutto di Parma bei Bedogni Egidio in Parma Foto: Bedogni Egidio

Feine Spezialitäten im Marktbereich

Im Markt finden die Kunden erstklassigen Softnougat von der La Pasticceria aus der Lombardei, knusprige Cantuccini aus der Toskana, köstliche Piemonteser Pralinen, ausgewählte Olivenöle, feinstes Pesto sowie eine Nudelauswahl die noch nach althergebrachten Verfahren mit Bronzeeisen hergestellt wird. Freuen Sie sich außerdem auf eine Vielzahl an italienischen Weinen aus den beliebtesten Anbaugebieten zum absoluten Sonderpreis sowie vieles mehr.

Spitzenweine aus der Toscana

Das Weingut Monteverro ist gelegen am Fuße des mittelalterlichen Städtchens Capalbio im südlichen Teil der Toskana, in der Maremma, die für seine Ursprünglichkeit und Tradition bekannt ist. Das Weingut profitiert von besonderen Hanglagen auf steinigem, rotem Tonboden in unmittelbarer Küstennähe. Die Weinherstellung erfordert kompromisslose Handarbeit und Selektion am Weinberg sowie Präzision und innovative Technik im Keller, um jeder Rebsorte, Lage und Jahrgang ihr bestmögliches Ausdruckspotenzial zu verleihen.

Gehen Sie mit der Zott Genusswelt auf kulinarische Entdeckungsreise und holen Sie sich ein Stück Bella Italia nach Hause. Besuchen Sie uns außerdem am 12. und 13. Mai und nehmen Sie an unseren offenen Verkostungen im Marktbereich teil. Das Team der Zott Genusswelt mit ihrem Markt, Outlet und Bistro freut sich auf Ihren Besuch!