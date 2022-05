KU Eichstätt – eine traditionsreiche und internationale Universität

Schüler stehen nach ihrem Abschluss oft vor der Frage: An welcher Universität studieren? Drei KU-Studienbotschafter erzählen hier von ihrem Studium und erklären, wieso die KU eine gute Wahl ist.

Die Katholische Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt ist eine moderne und international vernetzte Universität mit langer Tradition und die einzige katholische Universität in Deutschland. Studieren und Forschen in Eichstätt und Ingolstadt bedeutet Arbeiten in familiärer Atmosphäre: kleine Gruppen statt überfüllter Hörsäle, individuelle Beratung und persönliche Kontakte statt anonymer Massenabfertigung. Die KU vermittelt Wissen in verschiedenen Fachbereichen und soziale Kompetenzen auf dem Fundament christlicher Werte und steht dabei für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles Handeln in der Gesellschaft. Studierende aus aller Welt werden willkommen geheißen und es wird Wert auf eine internationale Campuskultur gelegt.

Drei KU-Studienbotschafter erzählen von ihrem Studium an der KU:

Chantel Anderson (23) absolviert an der KU ihren Master Internationale Beziehungen im 2. Semester. Foto: KU

Chantel Anderson, 23 Jahre, 2. Semester Master Internationale Beziehungen (MIB)

Warum hast Du dich für ein Studium an der KU entschieden?

Chantel Anderson: Da ich bereits meinen Bachelor an der KU gemacht habe, war mir die KU – ihr Standort in der Natur, die schnell erreichbaren und engagierten Dozierenden, die charmante Altstadt und das umfangreiche soziale und nachhaltige Engagement an der Uni – bekannt. Der MIB an der KU war meine erste Wahl, natürlich wegen der Inhalte des Studiengangs, aber auch wegen des umfangreichen Netzwerkes im Studiengang und der Möglichkeit auf Englischer Sprache studieren zu können.

Was lernst Du im Studium?

Chantel Anderson: Im ersten Semester beschäftige ich mich bisher mit Völkerrecht und der Entscheidungsfindung in der Außenpolitik sowie im StudiumPro mit Medienethik. Besonders interessant finde ich das Konzept der Responsibility to Protect der Staatengemeinschaft. In den kommenden Semestern werden mich soziologische und geschichtlichen Perspektiven und Ansätze in den internationalen Beziehungen, sowie politikwissenschaftliche Inhalte erwarten.

Was gefällt Dir an Deinem Studium besonders gut?

Chantel Anderson: Das Alumni-Netzwerk des MIB – wenn es an Praktika, Jobs oder die Berufsorientierung geht – ist sehr gut gepflegt und hilfreich. Auch die internationale Ausrichtung des Studiums, mit Auslandssemester oder -praktikum und der Möglichkeit den MIB auf in Englischer Sprache zu absolvieren, spricht mir sehr zu.

Welche Eigenschaften braucht man für dein Studium?

Chantel Anderson: Für ein Studium im MIB sollte man auf jeden Fall Interesse an politischen Geschehnissen weltweit, dem Internationalen System und dessen Vorgängen mitbringen. Hilfreich sind Fremdsprachenkenntnisse, zu denen es ein umfangreiches Angebot an der KU zur Weiterbildung gibt.

Engagierst Du dich ehrenamtlich neben dem Studium? Wenn ja, wo?

Chantel Anderson: Ich engagiere mich seit 2018 bei Amnesty International: hier in Eichstätt in der Hochschulgruppe und der Asylgruppe. Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich, somit war ich lange Zeit bei den Students For Future an der KU tätig. Momentan arbeite ich im Green Office der KU an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und der Unterstützung nachhaltiger Initiativen.

Beschreibe Dein Studium an der KU mit 3 Adjektiven:

Chantel Anderson: bereichernd, herausfordernd, spannend

Janina Hummel, 20 Jahre, 4. Semester Politik und Gesellschaft

Warum hast Du dich für ein Studium an der KU entschieden?

Janina Hummel: Die Kleinstadt Eichstätt aber besonders der Campus haben mir sofort gefallen und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich schätze die individuelle Umgangsweise der Dozenten und Professoren mit den Studierenden sowie die kleinen Arbeitsgruppen in den Kursen. Inhaltlich und organisatorisch zeichnet sich die KU durch hervorragende Lehre und kompetente Tools aus.

Janina Hummel (20) studiert an der KU Politik und Gesellschaft im 4. Semester. Foto: KU

Was lernst Du im Studium?

Janina Hummel: Neben Politik und Gesellschaft lernt man bei diesem Studiengang auch wissenschaftliches Arbeiten, die Auseinandersetzung mit langen, komplizierten Texten und die Herangehensweise an politische Diskussionsfragen. Gerade letzteres macht den Studiengang aus und darf in den Kursen nicht fehlen.

Was gefällt Dir an deinem Studium besonders gut?

Janina Hummel: Durch die Themenvielfalt komme ich in allen Bereichen der Politik und Soziologie auf meine Kosten und kann mich ausprobieren. Ein großer Pluspunkt ist die enge Zusammenarbeit mit den Dozenten, die immer zur Seite stehen und unterstützen.

Welche Eigenschaften braucht man für dein Studium?

Janina Hummel: Ausdauer beim Lesen von Texten und Geduld mit Themenfeldern, die dich eventuell im ersten Moment nicht interessieren. Zudem sollte man sich in Geschichte und aktuellen Trends auskennen. Die Nachrichten zu verfolgen und zurückliegende Ereignisse zu studieren ist eine erforderliche Beschäftigung neben dem Studium. Eine Fremdsprache auf B2 Niveau zu beherrschen, ist zudem von Vorteil, wenn ein Auslandssemester infrage kommt.

Engagierst Du dich ehrenamtlich neben dem Studium? Wenn ja, wo?

Janina Hummel: Ich engagiere mich seit Beginn meines Studiums ehrenamtlich in den Arbeitskreisen (AK) und der Fachschaft Politikwissenschaft und seit diesem Wintersemester 2021/2022 im Vorstand. Weiteres Engagement zeige ich in der AK Umweltreferat, der ältesten AK der KU.

Beschreibe Dein Studium an der KU mit 3 Adjektiven:

Janina Hummel: aufregend, inspirierend, gemeinschaftlich

Was machst Du sonst noch neben dem Studium?

Janina Hummel: Ich treibe sehr gerne Sport, unter anderem über die angebotenen Kurse des Hochschulsports an der KU.

Patrick Pfordt, 24 Jahre, 2. Semester Master Journalistik mit Schwerpunkt Management und Innovation

Warum hast Du dich für ein Studium an der KU entschieden?

Patrick Pfordt: Für mich war entscheidend, dass der Master Journalistik hier in Eichstätt teilweise auch Bachelor-Absolventen anderer Studienfächer aufnimmt. Eigentlich habe ich in Freiburg Gymnasiallehramt mit den Fächern Englisch und Geschichte studiert. Über redaktionelle Praktika habe ich nach meinem Bachelor meine Begeisterung für den Journalismus entdeckt. Dort haben mir Kollegen die KU wärmstens empfohlen.

Was lernst Du im Studium?

Patrick Pfordt: Neben Grundlagen der Kommunikationswissenschaft und empirischer Medienforschung lernen wir, wie Redaktionen aufgebaut sind und wie ethische, rechtliche und qualitative Standards im Journalismus gewahrt werden können. Durch den Schwerpunkt Management kommen Kurse wie Medienwirtschaft und Mitarbeiterführung hinzu. Besonders freue ich mich auf das dritte Semester, in dem wir größere Projekte in Zusammenarbeit mit bekannten Kooperationspartnern durchführen werden.

Was gefällt Dir an deinem Studium besonders gut?

Patrick Pfordt (24) absolviert an der KU seinen Master Journalistik mit Schwerpunkt Management und Innovation im 2. Semester. Foto: KU



Patrick Pfordt: Die Größe des Studienganges! Hier sind wir quasi eine Klasse, in der sich alle kennen. Dazu können die Dozierenden viel besser auf den Einzelnen eingehen und man fühlt sich nicht nur wie eine anonyme Matrikelnummer.

Welche Eigenschaften braucht man für dein Studium?

Patrick Pfordt: Generell sollte man Lust haben, Geschichten von Menschen und unserer Welt zu erzählen. Eine gute Portion Sprachgefühl und Kreativität sind hilfreich, damit die Beiträge dann auch mit Interesse gelesen, gehört oder geschaut werden. Später spezialisiert man sich meist auf einen Bereich, daher ist es nicht verkehrt, schon früh eine Richtung zu haben, in der man sich gut auskennt – sei es Politik, Sport, Musik, Geschichte – oder etwas ganz anderes.

Engagierst Du Dich ehrenamtlich neben dem Studium? Wenn ja, wo?

Patrick Pfordt: Ich mache bei unserem Uni-Radio Pegasus mit, um mir weitere praktische Erfahrung im Journalismus zu holen.

Beschreibe Dein Studium an der KU mit 3 Adjektiven:

Patrick Pfordt: familiär, wegweisend, abwechslungsreich