Kann mir ein Arbeitgeber vor dem ersten Arbeitstag kündigen?

Unternehmenskultur: Hebel für Nachhaltiges Wirtschaften

Nachhaltigkeit, Verantwortung, Klimaschutz und vieles mehr sind Stichworte, die heute nicht nur an Bürger, sondern vor allem auch an Unternehmen herangetragen werden. Wie diese Themen und Werte ins Unternehmen integriert werden, zeigt sich auch in der Kultur eines Unternehmens. Beim diesjährigen Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ am 24.11. dreht sich alles um die Frage: Was bedeutet eine „nachhaltige Unternehmenskultur“? Insbesondere in Zeiten von Covid-19?