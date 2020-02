Anzeige

Kellerer Reisen in neuen Betriebsräumen

weitere anzeigen weniger anzeigen

Beim Tag der offenen Tür stellte das renommierte Reiseunternehmen seinen neuen Betriebshof in Burgheim vor

Das hätten sich Gaston und Christine Wolf und ihr Sohn David, Inhaber von Kellerer-Reisen, nicht mal in ihren kühnsten Träumen erwartet, dass der Tag der offenen Tür am Samstag, den 11.01.2020, zu dem sie ihre Kunden eingeladen hatten, auf ein derart starkes Interesse stößt. Knapp 2000 Gäste aus ganz Deutschland waren der Einladung gefolgt, sodass das Team hinter der Theke und im Büro alle Mühe hatte, dem Ansturm gerecht zu werden. Im neu erbauten Betriebshof an der Bertoldsheimer Straße 92, nur wenige hundert Meter von der B16-Ausfahrt Burgheim entfernt, konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass Kellerer-Reisen auch den künftigen Ansprüchen an ein modernes Reiseunternehmen gewachsen ist. Der neue Betriebshof verfügt nicht nur über freundliche Büroräume, sondern bietet auch genügend Platz für eine geräumige Bus- und Abfahrhalle mit Gästetoiletten und einer modernen Wasch- und Pflegeanlage, in der die drei modernen, neuwertigen und betriebseigenen Reisebusse immer in Topform gehalten werden. Sie sind ausschließlich im Reise- und Ausflugsverkehr unterwegs. Weil auch ausreichend kostenlose Kundenparkplätze auf dem abgeschlossenen Gelände vorhanden sind, können die Urlauber, die ihre Reise direkt in Burgheim beginnen wollen, ganz entspannt in die Ferien starten. Die Eindrücke der vielen Kunden zum Tag der offenen Tür waren durchwegs positiv. Es gab aber noch weitere Gewinner. Das sind die Kinder, die der Verein zur Familiennachsorge ELISA e.V. betreut, denn ihnen kommen die kompletten Spenden in Höhe von 3.220,- Euro, die für Kaffee und Kuchen eingenommen wurden, zugute.

Gaston Wolf dankt den Kunden, darunter auch Stammkunden, die schon seit vielen Jahren mit Kellerer-Reisen ihren Urlaub oder auch nur mal eine Tagesfahrt genießen konnten: „Es macht uns stolz, dass sie uns so die Stange halten. Ohne unsere treue Kundschaft hätten wir unseren schmucken Betriebshof nicht errichten können. Diese Kundentreue ist für uns aber auch Ansporn, uns täglich anzustrengen und uns den ständig wechselnden Anforderungen zu stellen.“

Unterwegs in ganz Europa

Darf es ein Ausflug zum Törggelen ins

Pustertal

sein, eine Fahrt zum „König der Löwen“ nach

Hamburg

oder ein Kururlaub in

Marienbad

? Schon ein kurzer Blick in den neuen Katalog von Kellerer-Reisen verrät die große Vielfalt und Attraktivität des Reiseangebots, in dem sich Kellerer-Reisen als der Spezialist für Gruppenreisen erweist. Es beginnt bei Tagesfahrten zu allerlei Veranstaltungen, Musicals oder interessanten Orten, darunter auch die beliebten „Fahrten ins Blaue“ mit unbekanntem Ziel, geht weiter mit Mehrtagestouren, Radreisen und Gruppenreisen zu Zielen in ganz

Europa

und reicht bis zu Gruppenflugreisen. Alle Reisen im Katalog, aber auch neue Fahrten findet man auch im Internet unter www.kellerer-reisen.de. Als Pluspunkte für den Erfolg aller Veranstaltungen dürfen nicht nur die Jahrzehnte lange Reiseerfahrung, persönliche, professionelle und zuverlässige Durchführung sowie die erfahrenen und hauptberuflichen Busfahrer angesehen werden. Auch die kompetente Beratung, der freundliche, familiäre Service und die gepflegten und luxuriösen Hightech-Busse werden von den Kunden geschätzt und lassen sie immer wieder bei ihrer Urlaubsplanung zu Kellerer-Reisen zurückkehren. Alle Busse sind Nichtraucherbusse. „Teilen Sie mit uns die Leidenschaft des Reisens und gönnen sich eine Auszeit vom Alltag. Gerne beraten wir Sie beim Aussuchen Ihrer Wunschreise“, macht

Gaston Wolf

allen Reiselustigen ein Angebot.

Text: bg