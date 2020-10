ANZEIGE

Kerner weiter auf Wachstumskurs Neue Mitarbeiter gesucht

Die Auftragslage beim Maschinenbauer aus Aislingen ist weiterhin sehr gut. Deshalb bietet Kerner auch in schwierigen Zeiten einen sicheren Arbeitsplatz.

Seit der Entwicklung des Schollencrackers durch Firmengründer Josef Kerner vor über 30 Jahren steht das Familienunternehmen Kerner Maschinenbau in Aislingen für Tatkraft und Erfindergeist im Bereich der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung.Gerade in den zurückliegenden Monaten hat sich das Unternehmen zudem als absolut krisensicherer Arbeitgeber mit auch weiterhin sehr guter Auftragslage erwiesen. „Wir mussten weder Kurzarbeit anmelden noch staatliche Hilfen beantragen und sind sehr stabil durch die Krise gekommen – die Auslastung ist optimal“, betont der kaufmännische Geschäftsführer Tobias Kerner. Zusammen mit dem technischen Geschäftsführer Ludwig Kirner und Gesellschafter Stefan Kerner leitet er das mittelständische Unternehmen, das sich weiter auf Expansionskurs befindet: Seit einem Jahr gehört die DicksonKerner GmbH zur Firmengruppe, die aus dem Zusammenschluss mit dem österreichischen Hersteller Dickson entstand. Firmensitz ist Aislingen.

Familienunternehmen mit Top-Bedingungen

Eines der Schwerpunktthemen bei Kerner ist die mechanische Unkrautbekämpfung. Rund 90 Mitarbeiter arbeiten derzeit in dem jungen, innovativen Familienunternehmen, das im gesamten Bundesgebiet und in den angrenzenden Ländern ausliefert. Es gibt weder Akkord- noch Fließbandarbeit, viel Abwechslung ist jeden Tag geboten. Das Wichtigste jedoch: Die Kerner Maschinenbau GmbH bietet ihren Mitarbeitern auch in schwierigen Zeiten einen absolut sicheren Arbeitsplatz.

Info online unter:www.kerner-maschinenbau.de