Anzeige

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG

Hochwertige Ausbildung und berufliche Karriere

Das Unternehmen der Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG ist bereits seit über 50 Jahren in Rennertshofen ansässig. Hier werden chemische Spezialitäten und Schmierstoffe nach eigenem Know-how erfolgreich hergestellt und weltweit vermarktet. Im Zuge der hauseigenen Ausbildungsinitiative wird auf hochwertige Ausbildung in den Berufen Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Informatikkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im E-Commerce, Industriemechaniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Chemielaborant/-in sowie Elektroniker/-in für Betriebstechnik gesetzt. All dies mit dem Ziel, auch in den kommenden Jahren hervorragend ausgebildetes Personal in die Belegschaft zu integrieren.

Das Unternehmen freut sich, dass auch im Jahr 2020 die Auszubildenden ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert haben.

Text: Kettlitz