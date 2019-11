Anzeige

Körper, Geist und Seele verwöhnen

Umzug und Neueröffnung – Beauty Lounge zieht in die Münchener Straße

Die Beauty Lounge in Neuburg ist seit sieben Jahren eine Wohlfühloase für Körper, Geist und Seele. Sie zählt zu den Top-Adressen für hochwertige Kosmetik- und Anti-Aging-Behandlungen sowie Hand- und Fußpflege.

Dem hektischen Alltag entfliehen, eine bewusste Auszeit nehmen, um die Alltagssorgen zu vergessen verspricht Olga Wüst, die sich 2012 ihren Traum vom eigenen Kosmetikstudio erfüllte. Die gelernte Arzthelferin, Kosmetikerin und Heilpraktikerin ist ihrer Philosophie „sich in seiner Haut wohl fühlen“ bis heute treu geblieben. Ihre langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Kosmetik, Ästhetik und Schönheit werden durch hochwertige Pflegeprodukte und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt. Der Beauty- und Wellnessmarkt boomt nach wie vor, Schönheitssalons genießen großen Zulauf.

Aus dem One-Woman-Unternehmen ist mittlerweile ein erfolgreiches Geschäft mit vier Mitarbeiterinnen geworden – deswegen war es an der Zeit, sich auch räumlich zu vergrößern. Am Samstag feierte Olga Wüst mit ihren langjährigen Kunden den Umzug und die Neueröffnung in der Münchener Straße. Neben Sekt, Bier vom Faß und einem exklusiven Büffet konnten die frisch renovierten Räumlichkeiten besichtigt werden.

Makellose Schönheit und jugendliches Aussehen bis ins hohe Alter – davon träumen viele Frauen. Die Beauty Lounge verspricht fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit, wenn es um das Thema Schönheit geht. „In unserem Salon bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl an Dienstleistungen. Wir setzen auf hohe Qualität und umfassende Beratung unter Berücksichtigung der individuellen Kundenwünsche. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht an erster Stelle“, betont Olga Wüst.

Das Team der Beauty Lounge setzt auf aktuelle Innovation und fortlaufende Schulungen, um das angebotene Leistungsspektrum ständig erweitern zu können. Auf der Homepage der Beauty Lounge können sich interessierte Kundinnen erste Informationen über die Tätigkeitsbereiche und neue Trends einholen.

Nach einer Kontaktaufnahme, telefonisch oder per E-Mail, werden die Wünsche besprochen. Es folgt ein individuelles Angebot. Der klassischen Gesichtsbehandlung gehen natürlich immer eine gründliche Hautanalyse und Beratung voraus. Sie beinhaltet eine gründliche Reinigung, Peeling, das Auftragen eines Wirkstoffkonzentrats und eine entspannende Gesichtsmassage. Als sanfte Revolution unter den Anti-Aging-Methoden gilt das Mikroneedling – ein erfolgreiches Verfahren, das ohne Operation zu frischer und straffer Haut führt. Mit einem Mikroneedling-Gerät wird eine Foundation eingearbeitet, die der Haut Feuchtigkeit spendet, sie weich und geschmeidig macht. Hautverfärbungen, Sommersprossen, Alters- und Pigmentflecken werden dabei reduziert und aufgehellt. Die Behandlung sorgt für einen gleichmäßigen und strahlenden Teint, feine Fältchen werden verringert. Ein neues Anti-Aging-Behandlungskonzept ist die Bio-Remodellierung mit Profhilo. Dessen einzigartige Zusammensetzung stimuliert die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion und unterstützt die Elastin- und Kollagenbildung, was der Haut Glätte, Straffung und ein natürliches, frisches und jugendliches Aussehen verleiht.

Die Lippen- und Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure sorgt durch Feuchtigkeit spendende und bindende Eigenschaften für volle und geschmeidige Lippen und klare Haut, die prall und strahlend wirkt und den Kunden jugendliches Aussehen schenkt. Neben Permanent-Make-up ist Microblading eine Alternative, das überwiegend für die Augenbrauen-Härchenzeichnung verwendet wird. Aber auch Tattoo-Entfernungen sind nach wie vor sehr gefragt. Durch den schonenden und schmerzfreien Einsatz eines speziellen Lasers werden die Farbpigmente pulverisiert und anschließend durch körpereigene Zellen abtransportiert.

Für einen faszinierenden und perfekten Augenaufschlag ohne Mascara sorgen Einzelwimpernverlängerung, Verdichtung oder Wimpernliftung. Neben Nageldesign und Fußpflege wird auch die dauerhafte Haarentfernung mit hochwertiger Laser-Technologie angeboten.

Text: bed

Kontakt

Beauty Lounge

Münchener Straße 1, 86633 Neuburg

Telefon 08431/3994853 E-Mail: info@beauty-lounge- neuburg.de

Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 9-18 Uhr Samstag, 9-14 Uhr