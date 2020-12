Lassen sich Garagenkosten für Dienstwagen geltend machen?

Weihnachten naht - und damit die Zeit der Geschenke für die Liebsten. Doch was, wenn die Ware nicht gefällt oder passt? Welche Möglichkeiten hat man als Kunde?

Ein befristeter Vertrag kann den Einstieg in den Beruf erleichtern. Beim Arbeitsverhältnis auf Zeit bringt sollten die Beschäftigten ihre Rechte kennen.

Neue Regelungen

Das ändert sich zum 1. Januar 2021

Jedes Jahr am 1. Januar treten neue Regelungen in Kraft, daran ändert auch eine Corona-Pandemie nichts. Was sich für Steuerzahler 2021 ändert - ein Überblick.