Mehr als nur Fenster bei Gerbl

Kunststoff-Fenster und Türen aus eigener Produktion

Die Firma Gerbl mit Sitz in Hollenbach/ Ehekirchen stellt Kunststoff-Fenster und Türen her. Treppenhaus-Elemente, Balkontüren und Zubehör wie Rolladen-Ausführungen, Anschlussprofile, Absturzsicherungen oder Lüftungseinheiten ergänzen unser Portfolio. Leistungsfähig, modern, vielfältig, sicher - bei uns können Sie auf Spitzenqualität made in Germany vertrauen. Ob Stabbearbeitung, Verschweißen, Verputzen, Vor- oder Endmontage: Wir bieten Ihnen einen Qualitätsvorsprung, von dem private Bauherren oder gewerbliche Unternehmen profitieren. Große Gestaltungsmöglichkeiten, individueller Raumkomfort sowie der optimale Schutz gegen Umwelteinflüsse gehen bei uns Hand in Hand.

Qualität mit Durchsicht – das bedeutet für uns: Wir verwenden ausschließlich Markenglas von deutschen Herstellern, um höchste Qualität zu sichern. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochdämmenden Isolier-, Schallschutz- und Sicherheitsgläsern, Ornamentscheiben und Sprossenarten.Ob Neubau oder Renovierung –bei der Firma Gerbl und ihren qualifizierten Facharbeitern bekommen Sie von der Beratung über die Fertigung bis zur Montage alles aus einer Hand.

Text: af