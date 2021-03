MEIN DONAUMOOS: Lesevergnügen jetzt auch online

Endlich ist es soweit: Die neue Ausgabe „MEIN DONAUMOOS“ erscheint am 24.03.2021. In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Donausmoos e.V. veröffentlicht die Neuburger Rundschau das Magazin breites in 4. Auflage.

Von Alexandra Fitzek

Wie in den vergangenen Ausgaben erwartet die Leser ein spannender Mix aus Geschichten rund ums Donaumoos.. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Gemeinde Weichring. Erfahren Sie von Bürgermeister Thomas Mack was die Lebensqualität des Ortes ausmacht, was die Kirchen so besonders macht und wer den Neuburger Maler Viktor Scheck nachhaltig beeindruckt hat.

Das Phänomen Donaumoos beginnt direkt vor der Haustür: Zwischen Neuburg, Ingolstadt und Donauwörth gelegen, sind die schwarze Erde und die großenteils noch unberührte Natur nicht nur landschaftlich gesehen ein echter Hingucker. Hier fühlen sich viele Einheimische bereits seit Generationen, aber auch immer mehr Neubürger zuhause.

Bereits in der 4. Auflage erscheint die Verlagsbeilage „MEIN DONAUMOOS“ am 24.03.2021 als Produkt einer engen Kooperation zwischen dem Gewerbeverband Donaumoos e.V. und der Neuburger Rundschau. Zweimal im Jahr spiegelt der sehr lesenswerte Mix aus Tradition und Moderne in „MEIN DONAUMOOS“ das besondere Lebensgefühl zwischen Karlshuld, Karlskron, Königsmoos und Weichering wider. Charakterköpfe und prägende Persönlichkeiten, Einblicke in Natur und Geschichte, das rege Vereinsleben, Rezepte, die Lust auf Genuss machen oder das große soziale Engagement, das im Donaumoos ganz selbstverständlich dazugehört: Heimat erleben – diesem Anspruch wird „MEIN DONAUMOOS“ in jeder Ausgabe wieder gerecht.

Diese Ausgabe von „MEIN DONAUMOOS“ steht im Zeichen von Weichering. Seit zwölf Jahren ist der 43-jährige Bürgermeister Thomas Mack im Amt. Die Einwohnerzahl ist in dieser Zeit um circa acht Prozent auf 2544 gestiegen. Junge Familien freuen sich über die gute Kinderbetreuung und das Bildungsangebot der offenen Ganztagsschule.

Der Bahnhof ist das Sahnehäubchen der ohnehin günstigen Verkehrsanbindung; von hier aus sind auch die weiterführenden Schulen gut erreichbar. Weichering liegt direkt an der Bundesstraße 16 zwischen Ingolstadt und Neuburg. Weshalb Bauplätze stets gut nachgefragt sind – nicht nur von eigenen Gemeindebürgern. Der vielfältigen Gewerbestruktur entspricht eine Nahversorgung vor Ort: Für den alltäglichen Bedarf stehen zwei Dorfläden und zwei Direktvermarkter zur Verfügung. Auch Arzt und Tierarzt gibt es in Weichering. 32 Vereine sowie Spielgruppen und Parteien ermöglichen den Bürgern, sich auf unterschiedliche Weise ehrenamtlich zu engagieren. Zur Lebensqualität tragen das Naherholungsgebiet Niederforst, Wanderwege und natürlich der gute Zusammenhalt im Ort bei.

St. Vitus und St. Johannes Baptist: Die Kirchen im Donaumoos

Zum täglichen Leben zählt natürlich auch der Glaube: Weichering und sein Ortsteil Lichtenau besitzen herausragende Kirchen in Stilrichtungen des beginnenden 20. Jahrhunderts, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dennoch ist jedes Gotteshaus für sich auch überregional ein Denkmal bedeutender künstlerischer Qualität.

Die Kirche St. Vitus ist das Wahrzeichen von Weichering. Der romanische Kirchenbau, aus der Zeit von 1300, drohte Ende des 19. Jahrhunderts einzustürzen. So entstand ein neues, für die Gegend untypisches Bauwerk. Ziegelsichtige Wände und Rundbogenfriese bestimmen außen das wehrhafte, romanische Aussehen. Im Inneren bemalte der Jugendstilkünstler Hofstötter die gesamten Wände des Innenraums mit Rechteck- und Dreieck-Ornamenten, wie sie aus romanischen Kirchen überliefert sind.

In Lichtenau steht die Kirche St. Johannes Baptist. Da sie mit ihrem 65 Quadratmeter kleinen Innenraum zu wenig Platz bot, wurden die Armen des Dorfes im Mittelalter vom Kirchenbesuch ausgeschlossen. Im Jahr 1927 entstand das Kirchenschiff dann völlig neu. Lediglich den alten Kirchturm ließ man stehen. Der renommierte Augsburger Architekt Michael konzipierte den gesamten Raum, vom Gebäude bis zum letzten Ausstattungsstück, im Stil der „Neuen Sachlichkeit“, einer Besinnung auf Schlichtheit und Zweckbestimmung.

Neuburger Künstler: Landschaftsflaneur Viktor Scheck

Eine andere Form von Kunst bringt der Maler Viktor Schenk auf die Leinwand: Dass er einen künstlerischen Beruf ergreifen würde, das wusste Viktor Scheck schon seit seiner Zeit am Schrobenhausener Gymnasium, wo ihn sein Kunstlehrer Norbert Richter stark beeindruckte. Nach der Ausbildung arbeitete er als freier Maler und Zeichner und zeigte auf zahlreichen Ausstellungen in In- und Ausland sein Werk, in dem er immer wieder Landschaften in den Mittelpunkt setzte.

Der Maler Viktor Scheck stammt aus Schrobenhausen, lebt in Neuburg und arbeitet in Niederarnbach. So verwundert es nicht, dass er einen ganz besonderen Bezug zum Donaumoos und dessen ganz eigene Landschaft hat, deren besondere Stimmung er in unzähligen Bildern festhielt.

„MEIN DONAUMOOS“ – jetzt die Ausgabe März 2021 lesen

Die ganzen Geschichten und viele weitere spannende Themen rund um das Donaumoos finden Sie am 24.03.2021 in dem Magazin „MEIN DONAUMOOS“ in der Neuburger Rundschau.

