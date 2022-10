MEIN DONAUMOOS – Lesevergnügen jetzt auch online

Das Phänomen Donaumoos beginnt direkt vor der Haustür: Zwischen Neuburg, Ingolstadt und Donauwörth gelegen, sind die schwarze Erde und die großenteils noch unberührte Natur nicht nur landschaftlich gesehen ein echter Hingucker. Hier fühlen sich viele Einheimische bereits seit Generationen, aber auch für immer mehr Neubürger zuhause.

Hofläden, Bäcker und Metzger mit regionalen Schmankerln, ganzheitlich arbeitende Landwirte und eine engagierte Gastronomie, der gesunde Mittelstand und innovative Global Players formen einen attraktiven Wirtschaftsraum. Dreh- und Angelpunkt vieler Aktivitäten ist der Gewerbeverband Donaumoos e. V. Seine Vorträge, Fortbildungen, Ausflüge, Beratungs-Services sind Leistungen, von denen im Netzwerk Gleichgesinnter alle profitieren.

Seite für Seite das Donaumoos kennenlernen

Die Verlagsbeilage „MEIN DONAUMOOS“ erscheint bereits zum 7. Mal als Produkt einer engen Kooperation zwischen dem Gewerbeverband Donaumoos e.V. und der Neuburger Rundschau. Zweimal im Jahr spiegelt der sehr lesenswerte Mix aus Tradition und Moderne in „MEIN DONAUMOOS“ das besondere Lebensgefühl zwischen Karlshuld, Karlskron, Königsmoos und Weichering wider. Charakterköpfe und prägende Persönlichkeiten, Einblicke in Natur und Geschichte, das rege Vereinsleben, Rezepte, die Lust auf Genuss machen oder das große soziale Engagement, das im Donaumoos ganz selbstverständlich dazugehört: Heimat erleben – diesem Anspruch wird „MEIN DONAUMOOS“ in jeder Ausgabe wieder gerecht.

25 Jahre Gewerbeverband Donaumoos

Der 23. Oktober 1997 war ein ereignisreicher Abend im HAUS im MOOS. Von den vielen anwesenden Gewerbetreibenden aus der Region entschlossen sich 27 Vertreterinnen und Vertreter von mittelständischen Betrieben spontan zur Gründung und gleichzeitig zum Beitritt im neuen Gewerbeverband. Heute – 25 Jahre später – zählt der Gewerbeverband Donaumoos 140 Mitglieder und gehört zu den größten Gewerbeverbänden in Bayern.

Schon viele Jahre macht sich der Gewerbeverband stark für einen regen Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander. Umfassend aktiv unterstützt er durch die Organisation der Job- und Ausbildungsbörsen Donaumoos auch die Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitenden. Etwas familiärer geht es bei den Unternehmergesprächen zu, bei denen Mitglieder in den eigenen Betrieb nicht nur andere Unternehmen, sondern auch die Bevölkerung einladen und diesen in lockerer Runde vorstellen. So lernt man sich untereinander ungezwungen kennen und erweitert sein Wissen. Oft konnten so schon erfolgreiche Kooperationen entstehen. Und auch nach der Arbeit ist man gerne bei gemeinsamen Ausflügen und Aktivitäten ein Team.

Torte zum 25. Geburtstag Foto: Gewerbeverband Donaumoos e. V.

Das Miteinander und der ungebrochene Teamgeist sind gerade in schwierigen Zeiten wie diesen wichtig und schweißt den Verband noch enger zusammen. Getreu dem Motto „Gemeinsamkeit schafft Verbindungen“ unterstützen sich die Mitglieder im Gewerbeverband Donaumoos gegenseitig und schaffen auch gemeinsam mit den Gemeinden immer gute Lösungen für die Anliegen der Gewerbetreibenden.

Gemeinde Königsmoos im Blickpunkt

Seit 14 Jahren lenkt Heinrich Seißler die Geschicke der Gemeinde Königsmoos im Herzen des Donaumooses und damit im Herzen des Landkreises. „Die Donaumoosgemeinden und ihre Bürger sind ein Bindeglied, ganz besonders wir Königsmooser“, meint der Bürgermeister, „denn sie haben Kontakte in beide Städte und fahren in beide Richtungen, nach Neuburg und Schrobenhausen – ob zum Einkaufen, zum Arzt oder zu kulturellen Veranstaltungen“. Gleichwohl freut es ihn, dass sich die Infrastruktur der eigenen Gemeinde so positiv weiterentwickelt.

Nachdem der langersehnte Vollsortimenter so manche Einkaufstour in die Städte oder die Nachbargemeinde Karlshuld erübrigt, soll nun endlich auch wieder eine Arztpraxis nach Königsmoos kommen. „Das ist eine ganz tolle Geschichte“, sagt Seißler, „eine Arztpraxis, in die wir wieder mit dem Radl fahren können“. Zehn Jahre ist es her, dass die Hausarztpraxis in Ludwigsmoos aufgrund Nachfolgermangels geschlossen wurde. Mit dem neuen Wohn-, Gewerbe- und Gesundheitspark in Stengelheim soll dieser herbe Verlust nun endlich der Vergangenheit angehören. Auch eine Apotheke, die es bislang in Königsmoos noch nie gegeben hat, soll in dem Gewerbeblock untergebracht werden, der als erstes gebaut wird.

Ernst ist das Leben und heiter die Kunst

Richard Gruber Foto: Gewerbeverband Donaumoos e. V.

Etwas versteckt im Pfarrdorf Hörzhausen westlich von Schrobenhausen findet man die Werkstatt mit Atelier von Richard Gruber und seiner Frau Annemarie Mießl auf dem idyllisch gelegenen Kastlhof. Richard Gruber stammt ursprünglich aus Apfeldorf am Lech, einem malerischen Dorf im südlichen Lechrain. Während einer Orgelbauerlehre in Kissing legte er schon früh die Grundlage für sein handwerkliches Können. Doch schon bald wandte er sich dem Studium der Bildhauerei an der Akademie München zu. In den Folgejahren entstanden unzählige Figuren, Skulpturen und Objekte aus Metall oder Holz für den privaten und öffentlichen Raum wie an Schulen und Kindergärten, städtischen Plätzen, Betrieben oder Bauten.

Im Jahr 1989 verlegte er seine Werkstatt nach Hörzhausen. „Die schöne Gegend und nicht zuletzt die wunderbare Asamkirche im nahegelegenen Sandizell hatten es mir angetan“, erinnert sich Richard Gruber. Im Mittelpunkt seines Werkes steht meist der Mensch in all seinen Facetten. „Für mich erzählt die Kunst wie ein Theater, in der der Künstler etwas ausdrückt und der Betrachter es nach seinen Ideen interpretiert und auffasst“, so Richard Gruber. Dabei dürfe ein Kunstwerk den Betrachtern durchaus unterschiedliche Dinge erzählen. Kunstbegeisterte erfreuen sich an seinen Plastiken und Skulpturen aus Bronze, Stahl, Stein, Kunststoff oder Holz, die mit großem Geschick und einem wunderbaren Blick für Feinheiten und Emotionen erschaffen wurden. Aber auch der Künstler freut sich über jeden, der vor einem Kunstwerk stehen bleibt und emotional berührt wird und zum Staunen gebracht wird.