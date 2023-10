Marksonntag und Weihnachtsmarkteröffnung bei SEGMÜLLER in Friedberg

Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie: Am Sonntag, den 05.11.2023, öffnet das Friedberger Einrichtungshaus ab 11 Uhr seine Türen. Zahlreiche Highlights sorgen vor Ort für einen gelungenen Shopping-Tag!

Am 05.11.2023 trifft sich die Region in Friedberg zum vierten und letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Der traditionsreiche Martinimarkt lädt in der idyllischen Altstadt zum entspannten Sonntags-Bummeln ein und Händler bieten an abwechslungsreichen Ständen ihre Waren von Haushaltszubehör über Kleidung an. Auch die Friedberger Geschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet, darunter für alle Einrichtungsfans auch das SEGMÜLLER Einrichtungshaus in der Augsburger Straße.

Alle Besucher sind herzlich dazu eingeladen, ganz bequem und stressfrei die aktuellen Wohntrends in der umfassend gestalteten Ausstellung des Möbelhändlers am Sonntag zu erleben. Ab 12 Uhr stehen zudem die erfahrenen Einrichtungsprofis des renommierten Einrichtungshauses zur Planung individueller Wohnträume zur Verfügung.

SEGMÜLLER bietet für jeden Geschmack und jede Lebenssituation die passende Einrichtungslösung. In inspirierend inszenierten Abteilungen finden sich unter einem Dach zahlreiche Wohnideen unterschiedlicher Stile und Preissegmente. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemütlichen Sofa für die ganze Familie oder einer topmodernen Küche für große Kochfreude?

Foto: SEGMÜLLER, Hitradio RT1

Nicht verpassen: Am Marktsonntag ab 11 Uhr wird im Erdgeschoss des Megastores zusammen mit dem Hitradio RT.1 Moderator Falko Branner um großartige Preise gezockt. Beim „verrückten Möbelrennen“ rollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kugel geschickt ins Ziel und bringen dabei ihr Möbelstück möglichst zuerst über die Ziellinie. Auf den Gewinner warten tolle Einkaufsgutscheine von SEGMÜLLER, die auch gleich für das sonntägliche Shoppingvergnügen genutzt werden können.

Ein besonderes Highlight an diesem Marktsonntagswochenende ist die Eröffnung des großen Indoor-Weihnachtsmarktes. Alle Jahre wieder verzaubert die liebevoll dekorierte und stimmungsvoll in Szene gesetzte Sonderfläche Jung und Alt. Ob hübsche Geschenke, Baumkugeln, Adventskränze, Lichterketten oder alles für eine festlich gedeckte Tafel – in der riesigen Auswahl finden Weihnachtsfans die schönsten Accessoires für ein stimmungsvolles Zuhause.

Foto: SEGMÜLLER, Grafvision – stock.adobe.com, Sea Wave – stock.adobe.com, Robert Kneschke – stock.adobe.com, JenkoAtaman – stock.adobe.com

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes warten an diesem Wochenende festliche Highlights: Bei der gratis Fotobox-Aktion können persönliche Weihnachtskarten gestaltet werden – die perfekte Überraschung für Freunde und Familie! Zusammen mit den Liebsten gibt es ein weihnachtliches Foto inklusive Ausdruck im Postkartenformat kostenlos zum Mitnehmen. Die jüngsten Besucher lädt die Bastelstation ein, kreativ zu werden und selbstgemachten Christbaumschmuck zu gestalten, der anschließend mit nach Hause genommen werden kann.

In der Espressobar im 1. Obergeschoss lässt es sich außerdem winterlich genießen. Bei leckerem Früchtepunsch mit Waldbeeren für je nur 1,90 € oder aromatischem Latte Macchiato mit Zimt und Spekulatius für je nur 3,20 € wird einem auch in der kalten Jahreszeit warm ums Herz.

SEGMÜLLER freut sich an diesem fantastischen Wochenende auf zahleiche Besucherinnen und Besucher!

Alle Infos unter gibt’s hier.



SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11-15

86316 Friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr

Sa 09:30 - 19:00 Uhr

Marksonntag:

05.11.2023: 11:00 – 17:00 Uhr (Verkauf und Beratung ab 12 Uhr)