Wichtige Informationen

Verlegung des Wochenmarktes und Coronaregeln

Eine wichtige Nachricht für alle, die den Neuburger Wochenmarkt am Samstag als festen Punkt in ihre Einkäufe für das Wochenende einbeziehen: Aufgrund der parallel stattfindenden Herbstdult findet der gesamte Samstagswochenmarkt am 9. Oktober in der Adlerstraße und um den Schrannenplatz statt.

Coronaregeln

Für die drei genannten Veranstaltungen „Herbstdult - Marktsonntag - Krammarkt“ gilt aufgrund der Tatsache, dass sie im Freien stattfinden, keine Maskenpflicht.

Es wird jedoch empfohlen, dort wo keine 1,5 Meter Abstand eingehalten werden können, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch am Sonntag Folgendes: Unmittelbar bei den Schaustellern gelten eigene Hygieneregeln, die vor Ort ausgeschildert sind. In Gastronomie und Geschäften gelten die üblichen, bekannten Regeln.

Text: Stadt ND/oH