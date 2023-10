Banking in neuer Dimension

Die Volksbank Ulm-Biberach eG ist mit einem neuen Angebot gestartet: regional & digital. Seit Anfang Oktober geht mit „Meine Digitale Volksb@nk“ die einzigartige genossenschaftliche Beratung künftig von überall aus, wie gewohnt partnerschaftlich, individuell und zuverlässig! Quasi als Schmankerl obendrauf für technikaffine Kundinnen und Kunden - der neue Weg zum Banking in neuer Dimension, für noch bessere Erreichbarkeit. Die Volksbank Ulm-Biberach eG hat mit der Einführung der „Meine Digitale Volksb@nk“ ein neues Kapitel im Banking aufgeschlagen: regional & digital! Ab sofort können Kundinnen und Kunden hier völlig flexibel, von jedem Ort der Welt aus auf die genossenschaftliche Beratung in gewohnt bester Qualität zugreifen - online oder telefonisch. „Die zunehmende Verdichtung und Komplexität in unserer vernetzten Gesellschaft führen dazu, dass die Nachfrage nach einfachen, schnellen, sowie zeit- und ortsunabhängigen Leistungen immer weiter steigen. Gleichzeitig bleibt aber bei komplexen finanziellen Themen ein persönliches Gespräch von hoher Bedeutung“, so Alexander André Schulze, stellvertretender Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach eG. Durch die Eröffnung ihrer ersten neuen „digitalen Geschäftsstelle“ in Ulm schafft die Volksbank ihren Kundinnen und Kunden damit einen weiteren Weg, beide „Welten“ miteinander zu verbinden. „Mit ‚Meiner Digitalen Volksb@nk’ bieten wir ein Banking in neuer Dimension. Wir setzen auf eine partnerschaftliche, individuelle und zuverlässige Beratung, die von überall aus möglich ist. So können wir unsere Kundinnen und Kunden auch bei einem Ortswechsel ein Leben lang begleiten - weltweit, mit einem persönlichen Ansprechpartner“, erklärt Schulze.

Beratung aus dem Herzen Ulms - grenzenlos flexibel, einfach erreichbar

Die neuen Büros Mitten im Herzen Ulms wurden für das aktuell vierköpfige Team unter der Leitung von Vanessa Göppert komplett neugestaltet und mit modernster Technik für die Online-Beratung und den Online-Vertragsabschluss ausgestattet. „Somit erhalten unsere Kundinnen und Kunden unsere Services und Leistungen in nahezu allen Themenfeldern von Anfang bis Ende digital und einfach“, freut sich Vanessa Göppert. Am Bildschirm beziehungsweise am anderen Ende der Telefonleitung stehen die bestens ausgebildeten Finanzprofis ab sofort montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr online und telefonisch ihren Kundinnen und Kunden persönlich zur Seite. So können sie die Video- oder Telefon-Beratung ihrer Volksbank künftig von überall aus nutzen - auf dem Sofa, im Büro oder auf Reisen - von jedem Teil der Welt aus. Das hört sich gut an? Dann nutzen auch Sie jetzt die herzliche Einladung der Volksbank für ein persönliches Kennenlernen. Einfach Termin buchen, die Zugangsdaten per E-Mail erhalten, per PC, Tablet oder Smartphone einwählen und kompetent beraten werden.

Digitale persönliche Beratung - partnerschaftlich, individuell und zuverlässig

„Meine Digitale Volksb@nk“ ist ein zusätzliches Angebot der regionalen Genossenschaftsbank und ergänzt das bestehende Geschäftsstellennetz. Kundinnen und Kunden haben somit die Wahl, ob sie eine persönliche Beratung vor Ort in der Geschäftsstelle oder eine digitale Beratung von überall aus bevorzugen. Die Corona-Zeit habe die Art des Kundendialogs verändert: Die Kommunikation und Beratung liefen verstärkt über digitale Kanäle wie Video, Chat und Telefon. „Auch heute ist der Kundenwunsch nach einer flexiblen Art der Kommunikation ungebrochen, da sich diese viel besser in den persönlichen Alltag unserer Kundinnen und Kunden einbinden lässt. So haben wir mit dem neuen digitalen Angebot unsere genossenschaftliche Beratung jetzt ergänzend zum Online-Banking ins Digitale überführt. Für raum- und zeitunabhängig Beratung“, erklärt der stellvertretende Vorstandssprecher. Und auch für die Mitarbeitenden biete die digitale Bank viele Vorteile: „Hier handelt es sich um moderne Jobs, die sich hervorragend auf die zeitgemäßen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuschneiden lassen. Eine tolle Chance für Eltern, wenn es darum geht, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren“, ergänzt Alexander André Schulze. Gleichzeitig gibt er Ausblick auf ein weiteres Team, welches zukünftig von einem Büro in Biberach aus den Kundinnen und Kunden in „Meine Digitale Volksb@nk“ beratend zur Seite stehen soll.

Weitere Informationen zur „Meine Digitale Volksb@nk“ und zum Beratungsangebot der Volksbank Ulm-Biberach eG finden Sie auf der Website der Bank, auf LinkedIn, Instagram & Co.P