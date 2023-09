Metzgerei Schmid: Der Tradition verpflichtet

Metzgerei Schmid übernimmt Metzgerei-Reiter Filialen in Göggingen und Neusäß

Die Metzgerei Schmid aus Wortelstetten übernimmt ab Oktober die beiden verbliebenen Reiter Filialen in Neusäß und Göggingen. Das Familienunternehmen aus dem Landkreis Dillingen hat bereits einige Filialen auch in Augsburg, unter anderem. im Augsburger Stadtmarkt. „Wir kehren verstärkt dorthin zurück, wo der Ursprung unseres Unternehmens ist“, freut sich Werner Schmid, dessen Kinder Steffi und Werner jun. bereits in vierter Generation seit einigen Jahren aktiv sind. 1934 begann Franz Schmid am Pfannenstiel in Pacht mit dem Metzger-Handwerk, machte sich 1938 in Wortelstetten selbstständig und eröffnete 1954 zwei Filialen in Göggingen (Bayerstraße und Gabelsbergerstraße, die heutigen befinden sich künftig am Klausenberg und wie gehabt in der Edisonstraße).

Metzgerei Schmid setzt auf Innovation

Innovationen gehören von Anbeginn an zur Firmenphilosophie. „Die Herstellung und natürlich auch der Genuss von Fleisch- und Wurstprodukten ist unsere große Leidenschaft, ohne die wir uns das Leben nicht vorstellen können“, betont Werner Schmid.

Leckeres Kräuterstrohschwein

Neu im Portfolio: das Kräuterstrohschwein und der/das Kräuter-Charolaise-Ochse/Rind, die in Weidehaltung in der Region und heimischem Futter mit natürlichen Kräutern antibiotikafrei aufgezogen werden. „Unsere Tiere werden zusätzlich mit speziellen Kräutern nach Schweizer Rezeptur gefüttert, die einen wesentlichen Unterschied in Bezug auf Gesundheit, Geschmack und Beschaffenheit des Fleisches bewirken.“

Auch Produkte aus dem Kräuterstrohschwein hat die Metzgerei Schmid im Angebot. Foto: Metzgerei Schmid

Kräuterfleisch gilt als Geheimtipp unter Gourmets, denn das Fleisch ist deutlich länger haltbar, hat weniger Koch- und Tropfsaftverlust, eine helle weiße Fettfarbe sowie ein gesünderes Fettsäureverhältnis und sei besonders zart und aromatisch. Doch auch der Verantwortung gegenüber den Tieren ist man sich im Hause Schmid sehr wohl bewusst und hat deshalb den Einsatz für ein artgerechtes und würdiges Tierleben sowie den schonenden und möglichst stressfreien Umgang bei Transport und Schlachtung zum Kern der Firmenphilosophie gemacht. „Schon immer beziehen wir die Rinder, Kälber und Schweine für unsere Metzgerei ausschließlich von kleinen, kontrollierten Bauernhöfen aus unserer unmittelbaren Umgebung.“ Mit diesen familiär geführten Betrieben, bei denen die artgerechte Haltung im Vordergrund steht, verbindet die Metzgerei Schmid seit vielen Jahrzehnten eine feste und „vollkommen ehrliche Partnerschaft“. Bei den regelmäßigen Besuchen vor Ort überzeugt man sich immer wieder vom guten Zustand und dem Wohlergehen der Tiere. „Fleisch ist eben nicht gleich Fleisch, sondern ein Naturprodukt dessen Qualität stark von der Aufzucht, Fütterung und Haltung der Tiere abhängt. Zudem sorgen wir mit kurzen Transportwegen und der Schlachtung im eigenen Haus dafür, dass alles so schonend als möglich geschieht.“

Weitere Infos über die Metzgerei Schmid unter www.die-metzgerei-schmid.de

Infos zum Kunden:

Instagram: diemetzgereischmid

Facebook: Metzgerei Schmid Wortelstetten