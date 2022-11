Metzgerei Schmid eröffnet neue Filiale in Neusäß

Am kommenden Donnerstag, 1. Dezember, eröffnet in Neusäß (Hauptstraße 15) eine weitere Filiale der Metzgerei Schmid. Der Familienbetrieb aus Wortelstetten (Landkreis Dillingen) führt damit das Geschäft der Metzgerei weiter, das es bereits 17 Jahre an diesem Standort gibt. Zur Eröffnung gibt es ganz besondere Startangebote.

Ein Traditionsgeschäft feiert Neueröffnung

Geschäftsführer Werner Schmid freut sich über die Neueröffnung und unterstreicht die Qualität, die man von seinen regionalen Produkten kennt: „Unseren Familienbetrieb gibt es seit über 80 Jahren. Wir haben es stets verstanden, Tradition und Fortschritt zu vereinen.“ Die Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung werden täglich an die insgesamt elf Filialen geliefert. Dabei setzt die Metzgerei auf ihre langjährige Zusammenarbeit mit den Vertragsbauern in der Region. „Wir wissen, wo die Tiere herkommen und wie sie leben. So können wir unseren Kundinnen und Kunden beste Erzeugnisse garantieren“, betont Werner Schmid.

Neusäß und die Familie Schmid

Der Standort in Neusäß ist für die Metzgerei Schmid kein Neuland: Schon bisher wurden in der Metzgerei Metzger Wurst- und Fleischwaren aus dem Hause Schmid verkauft. Nun wird daraus eine eigene Filiale. Wegen kleinerer Umbauarbeiten ist der Betrieb von Montag bis Mittwoch geschlossen, ehe am Donnerstag unter neuem Namen wieder eröffnet wird. In der Filiale in Neusäß wird an der heißen Theke neben Klassikern wie Braten, Leberkäse oder Schnitzel auch täglich wechselnder Mittagstisch zum Mitnehmen angeboten. Das bisherige fachkundige und freundliche Personal wurde vom Vorgänger übernommen.

Wurst- und Fleischwaren nachhaltig und regional

Foto: Metzgerei Schmid

„Feine Wurst- und Fleischwaren, die nachhaltig, regional und im Hinblick auf bestmögliches Tierwohl produziert werden, sind die Markenzeichen unserer Metzgerei“, unterstreicht Werner Schmid. Die treue und zufriedene Kundschaft sei der beste Beweis, dass zahlreiche Menschen weiterhin Wert auf hochwertig produzierte Lebensmittel, auf Qualität und auf Fairness gegenüber Natur und Tieren legen, davon ist Werner Schmid überzeugt.

Die Öffnungszeiten

der neuen Filiale der Metzgerei Schmid in Neusäß (Hauptstraße 15):

Montag: 7 bis 13.30 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 7 bis 13.30 Uhr und 15 Uhr bis 18.30 Uhr

Freitag: 7 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag: 7 Uhr bis 13 Uhr

Kontakt: Telefon 0821/2082057

Direkt zur Homepage https://die-metzgerei-schmid.de/