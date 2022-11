Mit B4BSCHWABEN.de keine Wirtschaftsnews mehr verpassen!

Ob Start-Up in Augsburg, Hidden Champion im Donau-Ries oder Global Player aus dem Allgäu: Mit dem Nachrichtenportal B4BSCHWABEN.de halten wir Sie über die Akteure des regionalen Wirtschaftslebens auf dem Laufenden.

Was sind die Auswirkungen auf Augsburg, wenn Kuka komplett chinesisch wird? Wie sieht es im neuen Firmengebäude von Baramundi aus? Was tut Mayr Antriebstechnik gegen den Fachkräftemangel? Wie erging es dem Augsburger Start-up Hopper Mobility bei „Die Höhle der Löwen“? Wenn sich im Mittelstand in Bayerisch-Schwaben etwas bewegt, sind die Redakteure von B4BSCHWABEN.de für ihre Leser im Einsatz.

Mit der regionalen Wirtschaft im Gespräch bleiben

Ob Gründer, Konzerngeschäftsführerin oder Entscheider – B4BSCHWABEN.de kommt mit den spannendsten Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens ins Gespräch und stellt seinen Lesern die Lenker der regionalen Wirtschaft vor, im Bewegtbild auf B4B TV oder Interviews auf dem Portal.

B4BSCHWABEN.de verbindet Entscheider mit Experten

Neben den Wirtschaftsnews aus allen elf Landkreisen, vom Donau-Ries bis zum Bodensee – sind es exklusive Hintergrundrecherchen, Einblicke hinter die Kulissen von Unternehmen, Videoformate und Bildergalerien wichtiger Business-Events in Bayerisch-Schwaben, die B4BSCHWABEN.de so einzigartig machen. Praxistipps für den betrieblichen Alltag von Experten aus der Region in wertvollen Gastbeiträgen und dem B4B Beraterpool, schaffen einen echten Mehrwert und verknüpfen Entscheider und Experten. Digitalmagazine der wichtigsten regionalen Wirtschaftstitel machen B4BSCHWABEN.de zum Partner des Mittelstands.

Relaunch von B4BSCHWABEN.de: Noch attraktiver, noch aktueller

Seit dem Sommer präsentiert sich das Portal in einem neuen Design. Mit dem Relaunch reagiert das Portal vor allem auf die geänderten Nutzungsgewohnheiten. Was sich alles geändert hat, sehen Sie im Video:

Die regionale Wirtschaft auf allen Kanälen

Die Highlights der regionalen Wirtschaft im Überblick liefert jeden Freitag der kostenfreie Wochenrückblick-Newsletter. Auf LinkedIn und Facebook können Wirtschaftsinteressierte direkt in den Dialog mit der B4BSCHWABEN.de Redaktion treten.

