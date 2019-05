Anzeige

Mit Leidenschaft zum perfekten Steak

Metzgermeister Thilo Kleisz (Bildmitte) freut sich zusammen mit seinem Team auf die Eröffnung am 4. Juni. Die Metzgerei Kleisz in Unterschneidheim wurde umfassend renoviert und strahlt - wie die Fachverkäuferinnen in ihren schicken Outfits - in neuem Glanz.

Die Metzgerei Kleisz in Unterschneidheim zeigt sich in einem neuen Outfit - Eröffnung nach Umbau am 4. Juni

„Nach 35 Jahren wurde es Zeit für eine Auffrischung“, sagt Metzgermeister Thilo Kleisz. Viel Neues erwartet den Kunden zur Eröffnung am 4. Juni. Die Theke ist von vier auf sechs Meter gewachsen. Eine Warmtheke mit verschiedenen Leckereien wird es ebenfalls geben. Ebenso hochwertigen Käse aus regionalen Käsereien.

Natürlich wird in der Familien-Metzgerei die Wurst weiterhin nach traditionellen Rezepten hergestellt. Auch Wild aus dem eigenen Revier ist im Programm. Die Metzgerei Kleisz in Unterschneidheim ist für ihre Wildschweinbratwürste überregional bekannt.

Einziger Fleischsommelier im Ostalbkreis

Der „Metzger aus Leidenschaft“ hat in Landshut eine Fortbildung zum Fleischsommelier gemacht. Damit ist er der Einzige im gesamten Ostalbkreis. Er lernte, wie Flank- oder Tenderloin-Steaks geschnitten werden, wie Wild zerlegt wird und der perfekte Garpunkt erreicht wird. „Der Trend kommt aus Amerika und Frankreich zu uns“, sagt der Metzgermeister. In diesen Ländern wird mehr Fleisch gegrillt und weniger Wurst produziert. Als Fleisch-Sommelier ist ihm auch der Verbraucherschutz wichtig, ebenso die Ethik der Tierhaltung. Nur Tiere aus der Region werden in der Metzgerei Kleisz verarbeitet oder zu „Dry Aged“ veredelt. Bei diesem Reifeverfahren wird das Fleisch bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit sechs Wochen lang am Knochen aufbewahrt. So wird der Geschmack intensiver und das Fleisch zarter. Wichtig sind auch die sogenannten „Cuts“. Durch spezielle Schneidetechnik kann nun mehr und hochwertigeres Fleisch aus einem Tier zum Grillen genutzt werden. Der Fleisch-Sommelier ist sehr experimentierfreudig. So testet er immer wieder neue Reifeverfahren und Zubereitungsarten. Thilo Kleisz gibt zudem Tipps wie ein Steak richtig gewürzt wird, oder wie mit Temperaturen bessere Geschmackserlebnisse entwickelt werden können.

Grill-Catering

Zum umfassenden Kundenservice gehört auch der Catering-Service. Bei der Metzgerei in Unterschneidheim ist es nicht nur das Vorbereiten der Essen, auch Grill-Catering, bei dem vor den Gästen die Zutaten auf dem Feuer zubereitet werden. Thilo Kleisz hat für jeden Anlass das passende Essen. „Nur essen müssen die Gäste noch selber“, lacht er.

Seit 35 Jahren gibt es die Metzgerei Kleisz in der Tannhäuser Straße 100 in Unterschneidheim. Ferdinand Kleisz gründete das Familienunternehmen. Er ist heute noch im Betrieb aktiv. Unter anderem hat er eine Jagd und sorgt für den Nachschub an Wild. In der Familienmetzgerei sind zwei Metzgermeister und vier Verkäuferinnen aktiv. Diese wurden zur Wiedereröffnung mit einem neuen Outfit ausgestattet. Die Fläche ist nun fast doppelt so groß, mit einem zusätzlichen Vorbereitungsraum.

Neues Genuss-Kapitel

Ein großes Dankeschön hat Metzgermeister Thilo Kleisz für seine Handwerker auf dem Herzen. „Sie haben nur sechs Wochen gebraucht, um alles hinzubringen. Das ist schon eine großartige Leistung.“ So wird am 4. Juni ein neues Kapitel des Genusses bei der Familienmetzgerei Kleisz aufgeschlagen. Man spürt dort die Leidenschaft für die Kunden. pm