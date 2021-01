Mit der FOM neben dem Beruf zum Bachelor

Ein Dreier-Schnitt beim Realschulabschluss – und der berufliche Weg scheint vorgegeben: Ausbildung und dann fleißig hocharbeiten. So dachte auch André Collet. Doch heute schreibt der 30-Jährige an seiner Abschlussarbeit im Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ (B.Sc.) – ganz ohne Abitur. Möglich gemacht hat das die FOM, die Hochschule für Berufstätige.

André Collets Realschulabschluss hätte besser sein können. Doch konzentriert und diszipliniert auf ein Ziel hinarbeiten war nie sein Ding. Deshalb musste er sich mit einem Dreier-Schnitt zufriedengeben – und auch mit dem beruflichen Weg, der damit vorgegeben schien. Der technisch Interessierte machte eine Ausbildung zum Systeminformatiker und arbeitete danach im IT-Außendienst. Der Job war wenig gut bezahlt. André Collets langfristiges Ziel war es, in den besser bezahlten Innendienst zu wechseln und sich dort mit Fleiß hochzuarbeiten.

2011 erfüllt er sich sein Berufsziel und wechselt in den 1st-Level-Support einer Krankenkasse. „Ich war die erste Anlaufstelle für Mitarbeitende, die Probleme mit der IT am Arbeitsplatz hatten“, erzählt er. Dort war der Hobby-Programmierer gut aufgehoben: Anderen Menschen zu helfen, lag André Collet. Nach kurzer Zeit durfte er in den 2nd-Level-Support wechseln und dort komplexere Programmieraufgaben im Bereich Datenbanken übernehmen.

Studium neben dem Beruf – auch ohne Abitur

Von diesem Erfolg beflügelt beginnt Collet zu recherchieren. Könnte er womöglich doch weiter auf der Karriereleiter nach oben klettern? Bei seiner Suche nach Perspektiven stößt er auf die Weiterbildungsmöglichkeiten der FOM. Die Hochschule für Berufstätige bietet verschiedene Studiengänge bis hin zum Bachelor oder Master an – neben dem Beruf!

Doch trotzdem zögert André Collet, schließlich hat er kein Abitur. Und er kommt aus einer Arbeiterfamilie: „Keiner in meiner Familie hat studiert oder eine akademische Ausbildung durchlaufen“, erzählt er. Dennoch wendet er sich an die Studienberatung der FOM. Ein Studium ist dort nämlich auch ohne Abitur oder Fachhochschulreife möglich. Voraussetzung: Man muss mindestens drei Jahre in seinem Beruf gearbeitet haben. Nach einer individuellen Beratung und der Prüfung seiner Dokumente erhält André Collet seinen Zulassungsbescheid. Rückblickend sagt er: „Damit haben sich alle beruflichen Stationen gelohnt. Ich habe mir den Zugang zu akademischer Bildung im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet.“

Präsenzunterricht außerhalb der Arbeitszeit

Für das Studium an der FOM muss man seinen Beruf nicht aufgeben. Der Präsenzunterricht – wegen der Corona-Pandemie derzeit virtuell – findet so statt, dass er nicht mit den Arbeitszeiten kollidiert. 57000 Studenten an 34 Hochschulstandorten, unter anderen auch in Augsburg, machen die FOM zur größten Präsenzhochschule Deutschlands. Von dieser Expertise hat auch André Collet profitiert.

Heute ist der 30-Jährige im siebten Semester und schreibt an seiner Bachelor-Arbeit, Thema: „Der Einsatz von Chatbots als Künstliche Intelligenz im Umfeld gesetzlicher Krankenkassen“. Seine Berufserfahrung konnte er also auch für das Studium verwenden – und sein Studium für den beruflichen Aufstieg. Mittlerweile arbeitet Collet im Datenmanagement einer Krankenkasse und ist dort unter anderem für Prozessautomatisierung zuständig und Ansprechpartner für Führungskräfte und den Vorstand.

Doktortitel ohne Abitur – das geht

„Die Lerninhalte aus dem Studium und meine Aufgaben im Arbeitsalltag ergänzen sich sehr gut, sodass der Theorie-Praxis-Transfer optimal gegeben ist“, schwärmt Collet. Er will nach dem Bachelor sogar noch den Master-Studiengang „IT-Management“ absolvieren. „Ich bin wissbegierig und habe große Freude am Lernen, das Studium hat mir einen richtigen Kick gegeben“, verrät der 30-Jährige. „Vielleicht kröne ich mein Studium sogar noch mit einer Promotion! Damit wäre ich der Erste in meiner Familie mit akademischer Ausbildung, möglicherweise sogar einem Doktortitel, und damit ein gutes Vorbild für meine kleine Tochter.“

Studium auch während Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit

Eine akademische Ausbildung ohne Abitur, beruflicher Erfolg schon während des Studiums – die FOM macht's möglich. Geschichten wie die von André Collet werden hier zuhauf geschrieben.