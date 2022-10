Mit einer Ausbildung in die Zukunft starten

Am Mittwoch, 16. November, ist Tag der Ausbildung. Die Regionalmarketing Günzburg GbR veranstaltet zu diesem Anlass einen Infotag für Jugendliche mit mannigfaltigen Einblicken in Betriebe und Berufe.

Die Regionalmarketing Günzburg GbR - Wirtschaft und Tourismus (RMG) veranstaltet im Rahmen des Regionalmanagements - gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie - in diesem Jahr erstmals einen „Tag der Ausbildung“. Dieser findet am unterrichtsfreien Buß- und Bettag, Mittwoch, den 16. November 2022 statt. Projektpartner sind die IHK Schwaben, die Handwerkskammer für Schwaben bzw. Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm und die Agentur für Arbeit. Die Möglichkeiten am „Tag der Ausbildung“ sind ähnlich vielfältig wie die einer tatsächlichen Berufsausbildung. Insgesamt 88 Ausbildungsbetriebe bzw. -einrichtungen sind am 16. November aktiv dabei und präsentieren sich ganz praxisnah und interaktiv den Schüler*innen, die auf insgesamt 25 (Bus-)Touren zu ihnen kommen. Jede Tour führt zu 3-4 Ausbildungsbetrieben, die jeweils einen gemeinsamen thematischen Schwerpunkt haben. Insgesamt werden 113 Ausbildungsberufe sowie darüber hinaus auch Möglichkeiten eines Dualen Studiums vorgestellt. Von A wie Abenstein bis Z wie Zimmermann, von A wie Anlagenmechaniker*in oder Automobilkauffrau/-mann bis Z wie Zimmerer*in oder Zweiradmechaniker*in, von A wie Autenried bis Z wie Ziemetshausen reicht das spannende Spektrum.

Infos rund um die Berufsausbildung

41 Betriebe sind mit einem Premium-Paket dabei und repräsentativ auf den Großflächenplakaten im Landkreis präsent, alle Betriebe sowie die kompletten Touren und weiteren Informationen sind im Flyer zum „Tag der Ausbildung“ und auf www.TagderAusbildung.com“ zu finden. Die Jugendlichen haben die Qual aber auch die große Chance der Wahl des für sie passenden Ausbildungsweges bzw. -berufes. Für diese wesentliche Entscheidungsfindung benötigen sie konkrete Entscheidungshilfen, am besten einen Blick direkt in den jeweiligen Lernort Betrieb. Hierzu gibt es am „Tag der Ausbildung“ am 16. November, dem unterrichtsfreien Buß- und Bettag die Möglichkeit für alle Schüler*innen im Landkreis Günzburg ab der 8. Klasse. Nun heißt es, zu entscheiden, welche Tour man buchen möchte, einzusteigen, Ausbildung zu erleben und mit etwas Glück nicht nur spannende Eindrücke, sondern sogar einen E-Scooter zu gewinnen. Der Blick der Verantwortlichen geht bereits in die Zukunft. Auch 2023 wird es einen „Tag der Ausbildung“ geben. Dieser findet dann am 22. November statt.

Anmeldungen zum Tag der Ausbildung

Anmeldung und weitere Details zu den Touren, Berufen, Betrieben und zum Gewinnspiel gibt es auf der Homepage.

Infos zum Kunden:

Regionalmarketing Günzburg GbR

Günzburg

