Mit innovativen Konzepten ganz vorn im ÖPNV

Bei Egenberger setzt man auf starke Benefits

Nach einem herausfordernden Jahr 2022 sieht es Paul Kienberger, Geschäftsführer der Egenberger GmbH & Co. KG mit Sitz in Thierhaupten, an der Zeit, seinen großen Dank auszudrücken: denjenigen, die Tag für Tag in dieser systemrelevanten Branche dafür sorgen, dass die Gäste auf einen zuverlässigen Fahrbetrieb zählen können. Denn im öffentlichen Personennahverkehr auch im Augsburger Raum ist derzeit von Ausfällen zu lesen - begründet nicht nur durch die derzeit durchs Land laufenden Krankheitswellen, sondern vor allem als Konsequenz der herausfordernden Coronazeit, die viele Fahrer in andere Berufe drängte.

Hauseigene Fahrschule

Die Weichen für weiterhin zuverlässigen Fahrbetrieb stellt Egenberger, indem er als zertifizierter Bildungsträger mit eigener Fahrschule die Basis für einen bestens ausgebildeten Fachkräftenachwuchs schafft. Ausdrücklich willkommen sind auch motivierte Quereinsteiger, Teilzeitkräfte und Ausbildungsfreudige.

Gelebte Nachhaltigkeit

In der Egenberger Sternenflotte fahren ausschließlich innovative, hochwertig ausgestattete Elektro- und Hybrid-Busse. Als Branchenprimus hat Egenberger damit zwar eine herausragende Position im europäischen Vergleich, dennoch steht und fällt auch das mit der ausreichend großen Belegschaft, wie Kienberger betont: „Wir wollen auch hier innovativ sein und machen an Arbeitszeitmodellen sehr viel möglich, was für die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben hilfreich ist“.

Engagement für Bewerber

Als Arbeitgeber punktet das Traditionsunternehmen u.a. mit E-Autos als Firmenwagen, einer rein arbeitgeberfinanzierten Rentenversicherung, einem eigenen Tablet für jeden Fahrer und allen erdenklichen Extras bei der Ausstattung der Busse. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass Dienstkleidung und Standzeiten bezahlt werden – in der Branche alles anderes als Usus. Und so bleibt zu hoffen, dass sich auch weiterhin viele junge Menschen für diesen interessanten, abwechslungsreichen Beruf entscheiden.

Foto: Egenberger GmbH & Co. KG

Die Egenberger GmbH & Co. KG mit Sitz in Thierhaupten beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter.

Mit der Vision-E setzt das Unternehmen seit Jahren Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die seit 1938 gelebte Tradition, die regionale Verwurzelung und die Erfahrungen und die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter sind zusammen mit der konsequenten Zukunftsorientierung die Basis für die renommierte Position im öffentlichen Personennahverkehr.

Egenberger GmbH & Co. KG

Lechfeldweg 2

86672 Tierhaupten

Telefon 08271 – 80 000

https://www.egenbergermobil.de/