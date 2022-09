Möbel Walter feiert Geburtstag

Jubeltage bei Möbel Walter mit tollen Aktionen und satten Rabatten

Möbel Walter wird 89 Jahre alt und veranstaltet vom 13. bis 16. Oktober seine jährliche Geburtstags-Party. Für die Kunden bedeutet das: Ein ganzes Wochenende lang tolle Angebote und ein besonderes Einkaufserlebnis mit vielen attraktiven extra-Konditionen. Ab Freitagmittag dürfen die Gäste auch einen Blick hinter die Kulissen der hauseigenen Schreinerei werfen.

Foto: Möbel Walter

Ein Sekt zur Begrüßung bei Möbel Walter

Geburtstage muss man feiern – im Küchenstudio wird jeder Gast aus diesem Anlass mit einem Gläschen Sekt begrüßt und zum Biertasting mit dem Lauinger Braumadl Bier eingeladen. Tolle Kochtipps gibt es bei den Kochvorführungen der Firma Bosch am Sonntag. Die Möbelprofis haben mit den Herstellern Sonderkonditionen in allen Abteilungen ausgehandelt, die an die Kunden weitergegeben werden. So bietet Möbel Walter während der Jubeltage bei den Polstermöbeln, Schlafzimmern, Bädern, Büromöbeln, Boxspringbetten und Essplätzen 20 Prozent Rabatt auf jede neue Bestellung. Im Küchenstudio gibt es zum Standard-Rabatt von 40 Prozent auf die Möbelteile noch zusätzlich 10 Prozent Jubelrabatt oben drauf. Auf die Elektrogeräte der Marken Bosch und Neff bekommen die Kunden satte 20 Prozent Preissenkung. Alle Möbel können bequem zu 0 Prozent bei einer Anzahlung von 30 Prozent finanziert werden.

Ein Essplatz im angesagten Industrial-Style. Die gedeckten Töne harmonieren hervorragend mit dem minimalistischen, luftigen Design der modernen Möbel. Foto: Caracas

Möbel für jedes Budget

In der hauseigenen Schreinerei realisieren die Profis Sonderanfertigungen und Einzelstücke für den großen oder kleinen Geldbeutel. Hier werden Möbel für alle Wohnbereiche vom begehbaren Kleiderschrank bis zur Garderobe selbst produziert. Für den gewerblichen Bereich bauen die Schreiner Arztpraxen, Büroeinrichtungen, Hotels und Kindergärten. Die kleinen Besucherinnen und Besucher dürfen sich an den Jubeltagen auf eine Hüpfburg freuen.

Tolle Aktionen für Groß und Klein

● Glas Sekt zur Begrüßung

● Biertasting by Braumadl

● Ab Freitagmittag: Offene Schreinerei

● Sonntag: Bosch-Showkochen

● 20-Prozent-Rabatt-Aktion in allen Abteilungen

● Küchenaktion mit tollen Sonderkonditionen

● Hüpfburg für Kinder

