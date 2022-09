Münzen & Medaillen mit Motiven aus Bayerisch-Schwaben

Auch wenn es derzeit in vielen Branchen an Fachkräften mangelt: Wer als Bewerberinnen und Bewerber ein bestimmtes Alter erreicht hat, rechnet sich unter Umständen schlechtere Chancen aus. Zu Recht?

Wie sieht die Mobilität für morgen aus? Beim Mobilitätsforum on Tour der Stadt Augsburg können Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Augsburger Mobilitätsplans Bedürfnisse, Ideen und Wünsche miteinbringen.

Landsberg lädt ein zum 21. Autosalon

Der 21. Landsberger Autosalon bietet ein attraktives Angebot, ein abwechslungsreiches Programm an einem idealen Standort. Davon können sich die großen und kleinen Autofreunde am Samstag, 17. und am Sonntag, 18. September selbst überzeugen, wenn die Waitzinger Wiese jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder zum Schauplatz des Landsberger Autosalons wird.