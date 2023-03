Muldenlüfter sorgt für klare Luft und Sicht

Küchen werden immer mehr zu Aufenthaltsraum, dabei darf ein Küchengerät nicht fehlen: Die Experten von Himmlisch Wohnen erklären hier, warum sich ein Muldenlüfter in einer offenen Küche lohnt.

Früher war die Küche meist ein „Arbeitsraum“, der fast ausschließlich dazu diente, das Essen zuzubereiten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die moderne Küche wird immer mehr zum „Aufenthaltsraum“, fließt oft sogar nahtlos in den Wohnbereich über. Wer den Traum einer offenen Küche leben will, benötigt hierfür, ein oft unterschätztes, aber unverzichtbares Küchengerät: moderne Muldenlüfter. Wenn die Küche in den Wohnbereich übergeht, sollte besonders darauf geachtet werden, dass Küchendunst und Feuchtigkeit nach dem Essen nicht stundenlang durch die Wohnung wabern. Ohne Muldenlüfter also keine Inselküche. Mit dem herrlich offenen Look einer Inselküche ist man fast angewiesen auf die neuartigen Muldenlüfter-Systeme. Es stört keine hängende Dunstabzugshaube und der Blick schweift frei durch den Raum. „Der Weg zur Zukunft des Dunstabzugs hat viele Namen! Muldenlüfter, Kochfeld mit Abzug oder Downdraft, der Dunstabzug nach unten – viele Namen, ein Gedanke. Endlich klare Sicht und klare Luft in unserem Lieblingsraum Küche“, erklärt Adolf N. Franke, Geschäftsführer der Himmlisch Wohnen Einrichtungs GmbH. Der Vorteil der modernen Systeme liegt auf der Hand. Der Dampf wird dort abgesaugt, wo er entsteht. Die Technik ist im Kochfeld integriert – so werden die Gerüche effektiv nach unten gezogen und können sich gar nicht erst im Raum verteilen.

Platzsparend, effektiv und stylish. Muldenlüfter haben viele Vorteile Foto: Himmlisch Wohnen

Große Auswahl bei Himmlisch Wohnen

Die Auswahl an verschiedenen Systemen ist groß. Die Experten von Himmlisch Wohnen mit ihren Standorten in Asbach-Bäumenheim, Dillingen, Landsberg am Lech, Wagenhofen, Aichach und Kaufbeuren wissen genau welches System für Ihre Küche geeignet ist.

Es gibt Systeme mit Abluft und Umluft-Verfahren. Hierbei werden die Dämpfe bei einem Abluftsystem durch dünne Rohre nach außen geleitet. Bei dem Umluft-Verfahren hingegen zirkulieren die Dämpfe durch einen Filter und werden danach wieder gereinigt in den Raum zurückgeführt. Gerade bei Niedrigenergiehäusern zählt das Umluft-Verfahren zum Standard. Welche der beiden Variante für Ihr Zuhause am besten geeignet ist, zeigen Ihnen die Experten von Himmlisch Wohnen bei einem persönlichen Beratungsgespräch.

Moderne Muldenlüfter sind also leise, auf dem ersten Blick nicht sichtbar, eignen sich somit also ideal für eine Kochinsel und sind effektiv. Auch die Reinigung ist kinderleicht. „In der Regel kann man den Fettfilter inklusive Korb oder Kassette ganz einfach aus der Vorrichtung herausnehmen und in den Geschirrspüler legen“, erklärt Franke. Die Himmlisch Wohnen Einrichtungs GmbH bietet an all seinen Standorten eine große Auswahl an Küchen mit modernen Muldenlüftern der Marken Bora, Miele und Berbel an. „Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!“

