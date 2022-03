Nachhaltig investieren bei der Raiffeisenbank Bobingen

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Raiffeisenbank Bobingen erklären die beiden Vorstände, warum Nachhaltigkeit eine besondere Aufgabe der Genossenschaft ist und wie man sein Geld nachhaltig investieren kann.

Seit mittlerweile 125 Jahren wissen die Menschen in Bobingen und Umgebung ihr Geld bei der Raiffeisenbank Bobingen in guten Händen. Gegründet am 14. März 1897 von 94 Bobingern als „Bobinger Darlehenskassenverein“ hat die Genossenschaft heute deutlich mehr als 9000 Mitglieder.

Die beiden Vorstände Thomas Zuber und Albert Rott blicken zurück auf die Geschichte der Bank. „Nach den Währungsreformen 1923 und 1948 war das letzte große Ereignis natürlich 2002 die Euroumstellung.“, erzählt Vorstandssprecher Zuber. „Wir haben eine große genormte Holzkiste mit Bargeld von der Bundesbank bekommen – tonnenschwer und die Frage war ,Wo stellen wir die hin? Wo passt die Statik?‘“ „Es war eine logistische Herausforderung“, fasst Rott zusammen. Trotzdem, da sind sich die beiden Vorstände einig, ist die Einführung des Euros rückblickend positiv zu sehen: „Es hat der Wirtschaft gut getan.“

Zur heutigen Struktur haben im Laufe der Jahrzehnte mehrere Fusionen beigetragen. So hat sich die Bank 1943 mit Straßberg, 1969 mit Reinhartshausen-Burgwalden-Hardt sowie Oberottmarshausen, 1992 mit Inningen und 1999 mit Großaitingen-Wehringen zusammengeschlossen.

Online-Banking bei der Raiffeisenbank Bobingen: weiterhin Beratung vor Ort in der Filiale

Heute beschäftigt sich das Team der Raiffeisenbank Bobingen mit Herausforderungen wie einem geänderten Kundenverhalten und dem Trend zum Online-Banking. Viele Menschen, der Großteil davon jüngere, kommen überwiegend zu wichtigen finanziellen Themen, wie zum Beispiel die Finanzierung eines Bauvorhabens, in die Filiale. Die Bank vor Ort ist aber vor allem für ältere Kundinnen und Kunden nach wie vor unerlässlich. „Wir drängen niemanden zum Online-Banking“, betont Zuber. „Viele Kundinnen und Kunden haben auch ein hybrides Nutzerverhalten. Sie haben Online-Banking, nutzen aber auch Angebote in der Filiale“, erklärt Rott.

Eine weitere Herausforderung ist die aktuelle Niedrigzinsphase. „Wir hadern gerade auch mit der Zinspolitik der EZB“, berichtet Zuber. Bei Neuanlage von Konto- und Spareinlagen gäbe es derzeit keine Zinsen, nur noch bei bereits bestehenden Verträgen. Zudem wird durch die derzeitig hohe Inflation das Kapital weniger. „Natürlich gibt es dafür Lösungen“, beruhigt Zuber. Diese seien dann entweder über eine Laufzeitstruktur oder mit der Bereitschaft zur dynamischen Geldanlage verbunden.

Altersvorsorge: Breit streuen und nachhaltige Anlageformen bei der Raiffeisenbank Bobingen

Viele Menschen beschäftigen sich heutzutage früher mit ihrer Vermögensstrukturierung und Altersvorsorge, was der Vorstandssprecher nur gutheißt. „Das Entscheidende ist, dass man früh anfängt. Es ist wichtig, dass man sich schon in jungen Jahren mit dem Vermögensaufbau beschäftigt, breit streut, das Risiko minimiert und gleichzeitig hohe Ertragschancen mitnimmt.“ Das Wichtigste für die Raiffeisenbank Bobingen? „Die Sicherheit des Vermögens der Kunden steht bei uns an erster Stelle“, betont Zuber. Starke Partner wie die Bausparkasse Schwäbisch Hall, R+V Versicherung, Union Investment, Allianz Versicherung und viele mehr unterstützen dabei.

Während Festgeld, Tagesgeldkonten und Girokonten als Anlageformen nicht mehr attraktiv sind, geht der Trend hin zu Fondssparen, Versicherungslösungen und alternativen Anlagen wie beispielsweise Investitionen in erneuerbaren Energien. Weil diese Anlageformen sehr erklärungsbedürftig sind, setzt die Raiffeisenbank Bobingen hier besonders auf die persönliche Beratung vor Ort.

Nachhaltigkeit bei der Raiffeisenbank: Filiale & Wohnungen in Bobingen energetisch saniert

Grundsätzlich sehen Zuber und Rott Nachhaltigkeit als große Aufgabe: „Es ist wichtig, dass wir mithelfen, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig umzubauen.“ Neben Angeboten, bei denen man sein Geld ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert, und der Finanzierung von Firmen, die ihren Geschäftsbetrieb nachhaltig umbauen wollen, setzt die Genossenschaft das auch direkt um. Das eigene Gebäude in Bobingen, in dem die Bank seit 1986 sitzt, wurde immer wieder energetisch modernisiert. Das Haus war mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einem Blockkraftheizwerk im Keller Vorreiter.

Auch die genossenschaftseigene Wohnanlage mit 17 Wohnungen in Bobingen wurde nach energetischem Standard gebaut. Vier Wohnungen sowie das Polizeigebäude wurden schon vor über zehn Jahren hochwertig energetisch saniert. „Eine Genossenschaft ist per se auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, das liegt in ihren Genen“, erklärt Rott. Zuber ergänzt: „Wenn man 125 Jahre alt ist, muss man nachhaltig sein, denn sonst würde es uns nicht mehr geben.“

Arbeitsplätze und kurze Wege in Bobingen

Wichtig ist der Raiffeisenbank Bobingen auch die Verwurzelung im Ort. Neben den vermieteten Wohnungen, mit denen Wohnraum in Bobingen geschaffen wird, kommen die meisten Kundinnen und Kunden aus der Region – ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Arbeitsplätze mit kurzen Wegen geschaffen werden.

Ihr 125-jähriges Bestehen feiert die Genossenschaft im Juni mit einem Festakt in der Singoldhalle. Anlässlich des Jubiläums sind in den kommenden Wochen und Monaten verschiedene Aktionen für die Kundinnen und Kunden geplant.

