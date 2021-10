Zum Wandel beitragen mit nachhaltigen Aktienfonds

Das Interesse an nachhaltigen Aktienfonds steigt. Das beobachtet auch die

Nachhaltige Aktienfonds können als attraktive Lösung beim langfristigen Sparen gelten. Anleger unterstützen damit auch die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit. Bei institutionellen Anlegern in Deutschland steht dieses Thema hoch im Kurs: 78 Prozent von ihnen investieren inzwischen nachhaltig, ergab eine Marktanalyse der Fondsgesellschaft Union Investment im Frühjahr.

Gute Renditechancen

„Nachhaltige Geldanlagen überzeugen unter anderem auch deshalb immer mehr, weil dafür nicht auf Renditechancen verzichtet werden muss“, sagt Anton Fürst, der zusammen mit Manfred Gerstner im Vorstand der Raiffeisenbank Aindling eG ist. Er verweist auf ein weiteres Ergebnis der Analyse: Von Investoren, die sowohl nachhaltig als auch konventionell Geld anlegen, gaben 78 Prozent an, dass die Renditechancen bei nachhaltigen Investments gleich hoch oder sogar höher seien als bei konventionellen Strategien.

Nachhaltig handeln

Auch immer mehr private Kunden interessieren sich für Anlagelösungen, die nach ökologischen und sozialen Standards sowie Aspekten der guten Unternehmensführung investieren. Das verdeutlicht das Anlegerbarometer von Union Investment, dem Fondspartner der Raiffeisenbank Aindling eG, aus dem ersten Quartal 2021. In dieser Umfrage schätzten über 60 Prozent der Befragten nachhaltige Geldanlagen als attraktiv ein. Dabei präferieren 59 Prozent der Anlegerinnen und Anleger, dass sowohl in Unternehmen investiert wird, die bereits nachhaltig handeln, als auch in solche, die nachhaltig handeln möchten. „Wollen Sie als Privatanleger Ihr Geld nachhaltig in Aktien anlegen, stellt sich die Frage nach dem ,Wie‘“, sagt Gerstner. „Der Kauf einer einzelnen Aktie ist natürlich immer möglich. Allerdings ist es für einen Laien nahezu unmöglich, zu beurteilen, wie nachhaltig ein Unternehmen tatsächlich ist oder werden möchte.“

Beratung durch Wertpapierspezialisten

„Wenn Sie also Ihr Geld nachhaltig anlegen und sich die Chance erhalten möchten, attraktive Renditen zu erzielen, dann wenden Sie sich gerne an uns“, so Gerstner. „Sie können dann in Ruhe mit unseren Wertpapierspezialisten besprechen, was Ihnen bei der nachhaltigen Geldanlage am wichtigsten ist, und dann gemäß Ihren Wünschen und Vorstellungen den passenden Fonds dazu ermitteln“. (pm/bif)