Mitmachen und Mitgestalten

Aktive Bürger bringen Neuburg zum Leuchten

Die Bürgerumfrage ist bewusst kompakt und einfach gehalten, damit möglichst viele Menschen gerne teilnehmen.

Während der Veranstaltung gibt es zwei eigens eingerichtete Stationen, bei denen die Umfragebögen ausliegen. Das Ausfüllen gelingt innerhalb von nur 5 bis 6 Minuten und geschieht ausdrücklich anonym.

Diese Umfragestationen werden angeboten:

Station 1: Schmidstraße / ehemaliges Ladengeschäft Bonita

Station 2: Färberstraße / Eingangsbereich Fürstgartencenter

In beiden Stationen können sich die Interessierten anhand von multimedialen Angeboten ihr ganz persönliches Bild machen. Während ein Bildschirm die Entwicklung der Straßenzüge in den vergangenen 100 Jahren bebildert darstellt, nimmt einen der zweite Bildschirm anhand einer 3-D-Visualisierung in eine mögliche Zukunft mit. Als Ansprechpartner sind die Stationen mit OB Dr. Bernhard Gmehling sowie den Bürgermeistern Dr. Johann Habermeyer, Bürgermeister Peter Segeth, Stadtmarketingreferent Klaus Babel und Stadtbaumeister Dieter Reichstein besetzt.

Onlineteilnahme

Selbstverständlich kann man an der Bürgerumfrage auch online teilnehmen. Vom 24. September bis 3. Oktober 2021 besteht über www. stadtmarketing-neuburg.de die Möglichkeit dazu.

Gratis Parken + Bimmelbahnverbindung

An beiden Veranstaltungstagen bieten die Stadtwerke Neuburg das neue Parkhaus an der Grünauer Straße im Rahmen einer Kennenlern-Aktion gratis an. Von Freitag, 24. September, 17 Uhr bis Sonntag, 26. September 8 Uhr kann das Parkhaus gebührenfrei benutzt werden.

Als echte Besonderheit fährt eine nostalgische Bimmelbahn als Shuttle zwischen Parkhaus und Schrannenplatz.

Auch dieses Angebot wird gratis unterbreitet und kann frei genutzt werden.

Sonderimpfaktionen in der Markthalle

In enger Kooperation mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und dem Bayerischen Roten Kreuz findet an beiden Veranstaltungstagen zwischen 17 Uhr und 21 Uhr eine Sonderimpfaktion in der Markthalle statt. Eine vorherige Terminanmeldung ist nicht notwendig, eine Vorabregistrierung unter www.impfzentren.bayern wird zur Verkürzung einer möglichen Wartezeit empfohlen.

Coronaregeln

Gemäß aktueller Rechtslage gilt zu „Neuburg leuchtet“ im Freien keine Maskenpflicht. In den beteiligten Geschäften herrscht, wie zu allen anderen Zeiten auch, die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt auch für die Nutzung der Bimmelbahn.

Text: bm, Stadt ND/oH