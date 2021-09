Neuburg leuchtet wieder! Die lange Einkaufsnacht

Am Freitag bis 23 Uhr und am Samstag bis 20 Uhr abends einkaufen

Seit vielen Jahren gibt es Ende September die beliebte Einkaufsnacht unter dem Namen „Neuburg leuchtet“. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Herbst ist die Erfolgsveranstaltung jetzt sogar in doppelter Weise zurück.

So dürfen sich die Besucherinnen und Besucher sowohl auf zwei erlebnisreiche Veranstaltungstage freuen als auch aktiv an der Zukunft der zentralen Innenstadt mitwirken. Stadt und Stadtmarketing laden am 24. und 25. September unter dem Motto „miterleben und mitgestalten“ in die Neuburger Innenstadt ein. Alle Infos zum Event samt Bürgerbeteiligung finden sich unter www.stadtmarketing-neuburg.de

Zwei-Tages-Erlebnis in der Innenstadt

„Neuburg leuchtet“ ist heuer nicht nur eine Einkaufsnacht am Freitag, sondern erstreckt sich mit vielen Attraktionen auch auf den kompletten Samstag. Besucherinnen und Besucher aus Stadt und Land erwarten attraktive Shoppingmöglichkeiten, eine noch nie dagewesene Lichtinstallation, Kunst und Kultur sowie vielfältige kulinarische Angebote.

Die Schmid-, Rosen- und Färberstraße sind an beiden Tagen als reine Fußgängerbereiche konzipiert. Der gewonnene Freiraum dient den Geschäften sowie der Gastronomie als weitere Angebotsfläche und zudem sorgen Straßenkünstler an ständig wechselnden Stellen für Unterhaltung. Als optisches Highlight werden die drei Einkaufsstraßen mit einzigartigen Beleuchtungsmodulen in Szene gesetzt. Letztere kommen natürlich jeweils in den Abendstunden zur Geltung.

Zu diesen Zeiten findet „Neuburg leuchtet“ statt:

Freitag, 24. September von 18 Uhr - 23 Uhr (lange Einkaufsnacht)

Samstag, 25. September, bis 20 Uhr

Auftakt zur Umgestaltung der Neuburger Innenstadt

„Neuburg leuchtet“ ist auch als Auftakt zur umfassenden baulichen Aufwertung der innerstädtischen Schmid-, Rosen- und Färberstraße anzusehen. Die Stadt Neuburg hatte sich im Frühsommer im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „Innenstädte beleben“ beworben und in einem ersten Schritt bereits über eine halbe Million Euro für die Umgestaltung der drei Straßen zugesagt bekommen. Wichtiger Bestandteil im Förderprogramm ist eine aktive Bürgerbeteiligung. Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Neuburg, aber auch dem Umland aufgerufen, ihre persönliche Vorstellung zur Zukunft der zentralen Innenstadt kund zu tun.

Die kompakte Umfrage wird während der zwei Tage vor Ort in zwei eigens eingerichteten Bürgerbeteiligungs-Stationen, aber natürlich auch online durchgeführt. Mit den Ergebnissen des Wochenendes sollen in einem weiteren Schritt dann die anliegenden Eigentümer, Geschäftsleute, Vermieter und Mieter in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.

Teilnehmende Unternehmen

- Wollhaus- Bergbauer - Keidler- Habermeyer- Neuwirt - Lettenmeyer - Ischwang - Trendshop - Carmela - Très chick - Bullinger - Das kleine Glück - Moser - Brenner - Küchenmamsell - Fielmann - Müller Markt - auffüllbar - Uhren Burg - Lettenmeyer Parfümerie - Mary’s Café Lounge - Betten Lierheimer - Weinparadiso - Elke’s Teekandl - Elektro Linzi - Cafe Corso - NoLimit - Buchhandlung Rupprecht - Mema - Das Otto - anziehend Blumenhandwerk - Ringfoto Spieß - Weltladen - Sandra Grabmann

Text: bm, Stadt ND/oH