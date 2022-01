Neuer Trend 2022: On Running-Laufschuhe als Sneaker

Ob der Cloud X, Cloudventure oder Cloud Waterproof: Sport Förg hat in Augsburg, Friedberg und im Onlineshop viele Schuhe für Damen und Herren. Mit dabei ist die Marke On mit Running-Laufschuhen.

Eigentlich sind die Schuhe der Marke On fürs Joggen und Running gedacht. Sie revolutionieren – so der Hersteller – das Laufgefühl mit weichen Landungen und explosiven Abstößen. Kreiert worden sind sie dazu mit Roger Federer, einer Schweizer Tennis-Ikone. Doch die Sportschuhe haben sich schnell zu einem Modetrend entwickelt.

Seit 2020 hält sich dieser wacker: Running-Sneakers sind Schuhe, die man eigentlich zum Joggen, tatsächlich aber im Alltag trägt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Laufschuhe sehen gut aus, sind bequem und pflegeleicht. Die von On haben einen weiteren Vorteil: Mit ihnen läuft man wie auf Wolken.

Was die Running-Laufschuhe von On ausmacht

Eine CloudTec®-Sohle mit vielen hohlen Kammern dämpft den Aufprall in alle Richtungen, bietet aber auch einen festen Stand. Dadurch werden die Muskeln nicht so schnell müde. Doch die Technologie arbeitet nicht alleine. Ihr Partner fürs optimale Laufen ist das patentierte Speedboard®, eine flüssig eingespritzte Platte zwischen der Mittelsohle und dem Oberschuh. Diese nimmt bei jedem Schritt die Energie des Aufpralls auf, überträgt sie auf den vorderen Teil des Fußes und leitet die Vorwärtsbewegung ein. Kurz gesagt: Man läuft schneller, ohne einen Mehraufwand zu haben.

Darüber hinaus bietet das verwendete Material Halt und Bodenhaftung. Die Verarbeitung ist leichtgewichtig, die Ausstattung gedämpft. Auch mit ihrer Atmungsaktivität bieten On-Schuhe hohen Komfort. Die verschiedenen Modelle sind sowohl für Damen als auch für Herren erhältlich. Auch bei der Farbauswahl sind Running-Begeisterte und Sneaker-Fans frei. So gibt es sämtliche Schuhe in schwarz, weiß, braun, blau oder bunt; einige auch mehrfarbig oder mit Farbverlauf. Die Auswahl ist riesig – ebenfalls die der Modelle.

Die Modelle im Überblick:

Cloudsurfer

Cloud X

Cloudswift

Cloudflow

Cloudflyer

Cloud Hi

Cloudrock

Cloudventure

…

Jedes Schuhpaar hat seine Besonderheiten – so ist der Cloud X speziell für Athleten entwickelt und nutzt reflektierende Details, damit Läuferinnen und Läufer nachts gut sichtbar sind. Der Cloudflyer ist der erste On-Schuh mit einer gabelförmigen Sohle und damit auch für breitere Füße geeignet. Wer in der Stadt joggen möchte, muss vielen Belastungen standhalten. Optimal bietet sich hier der Cloudswift an. Der Cloud Hi vermischt in seinem Obermaterial leichte Textilien mit strapazierfähigem Kunstleder und der Cloudrock sowie der Cloudventure eignen sich für Outdoor-Abenteuer auf anspruchsvollem Gelände. Die Waterproof-Varianten schützen in allen Wetterlagen, sind wind- und wasserdicht.

Sportliche Sneakers sind 2022 im Trend

Bei Sport Förg in Augsburg, Friedberg und im Onlineshop gibt es die Schuhe der Schweizer Marke On in sämtlichen Modellen und Farben. „Wer sich nicht sicher ist, welche Variante die passende ist, sollte bei uns vor Ort vorbeischauen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich gut aus, können weiterhelfen und stehen für eine kompetente, ehrliche Beratung jederzeit zur Verfügung“, lädt Geschäftsführer Christoph Schmid ein. Im Laden könne man auch gleich verschiedene Größen anprobieren, damit der Running-Schuh wirklich ideal sitzt.

Auch für alle Trendsetter und Styler, die auf der Suche nach einem neuen On-Schuh als Sneaker sind, hat Schmid einen Rat: „Wir haben in unseren Förg-Geschäften nicht nur eine große Auswahl und viele Modelle. Im Laden kommen auch die Farben noch einmal ganz anders zur Geltung!“

Schuhe von On bei Sport Förg in Friedberg

Sport Förg ist seit über 100 Jahren das größte inhabergeführte Sportfachgeschäft im Großraum Augsburg. „Wir sind Sport – und das leben wir tagtäglich an unseren beiden Standorten“, erklärt Schmid. Er ergänzt: „Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Fachkompetenz und Service geben wir gerne an unsere Kundinnen und Kunden weiter.“

Ursprünglich ist die Firma 1921 als „Haunstetter & Knieß OHG“ in Augsburg-Göggingen gegründet worden. Der Handel drehte sich rund um Eisen und Werkzeuge. Im Laufe der 50er-Jahre kamen Glas, Porzellan und Haushaltswaren dazu. Doch der Wandel der Zeit setzte sich auch bei Förg immer mehr durch – und so wurden 1970 Wintersportartikel ins Sortiment aufgenommen. In den folgenden Jahren vergrößerte sich die Abteilung, es kamen Sportmode, Sommer- und Ganzjahressportartikel hinzu.

1989 ist das Unternehmen Mitglied bei der Intersport Deutschland eG Heilbronn geworden, dem weltweit größten Einkaufsverband für Sportartikel – seitdem als Intersport Förg bekannt. 2017 hat Sport Förg auf zwei Ebenen und 4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche einen neuen Store in Friedberg eröffnet. Die neue Sporterlebniswelt hat viele Highlights: eine hochtechnische Skiwerkstatt, Fußvermessungssysteme, eine eigene Bar, eine Sportbox und ein großes Kinderparadies.